Nikdo není rychlý jako Duplantis, obdivuje rekordmana česká atletická hvězda

Je mnohonásobným mistrem republiky, zdobí ho dvě medaile z ME a jedna z MS. Skokan o tyči Jan Kudlička skončil v roce 2016 na olympiádě v Riu těsně pod stupni vítězů, ale v posledních dvou letech se mu moc nedařilo. Do letošního roku vstoupil s nadějí, že se mu forma zase vrátí. „Hlavně proto, že olympijské hry jsou vždy nevšední motivací,“ usmíval se v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Je příprava na letošní rok kvůli olympijský hrám jiná než v předchozích letech?

Určitě je časově bohatší a zároveň také náročnější. Mám za sebou i dva vydařené týdny na Kanárských ostrovech. Mým jednoznačným cílem je účast na olympiádě v Tokiu, kam se chci vydat stoprocentně připravený.

Jak jste spokojen s dosavadními výsledky na třech závodech?

Po výborné tréninkové zátěži ve Španělsku jsem čekal dobré výkony. V Chemnitzu jsem skočil 560 centimetrů, což je samozřejmě příjemné, ale žádné oslavné závěry z toho nedělám. Spíš si plně uvědomuju, na čem ještě musím pracovat, což chce čas, který naštěstí mám.

Měl jste v úmyslu účast na halovém šampionátu v Číně, který byl kvůli koronaviru zrušen?

Neupínal jsem se k němu, spíš mám stále v hlavě dokonalou přípravu na olympiádu. Jinak si myslím, že zrušení šampionátu má i kladnou stránku. Odpadne dlouhé cestování a bude víc času na trénink i zajímavé závody.

Skok o tyči dostal v posledních dnech do popředí zájmu americký rodák ve švédských barvách Armand Duplantis, který dvakrát posunul světový rekord až na hodnotu 618 centimetrů. Dá se říct, že jeho pokusy jsou bez sebemenší chybičky?

Je to tak, ale bez chyb se představuje i několik dalších skokanů. Avšak ani jeden z nich není v rozběhu tak rychlý jako Duplantis.

Čekal jste však, že se mu ve dvaceti letech podaří vytvořit takový super rekord?

Před dvěma lety se stal mistrem Evropy a loni si na světovém šampionátu skočil pro stříbro. Z tyčkařského sektoru ho znám a jeho stoupající forma mě nepřekvapila. Když hned ve svém prvním letošním závodě zvítězil výkonem 605 centimetrů, tak jsem věřil, že rekord posune. Laťku totiž shodil rukou. Ale že vzápětí na sebe upozorní výkony 617 a o týden později 618 centimetrů, to je něco úžasného. A protože nejde o náhodu, tak před ním smekám klobouk.

Jak se na konci halové sezony cítíte vy?

Určitě líp než v předchozích dvou letech. O víkendu bych se chtěl ještě s halovou sezonou rozloučit pěkným výkonem na mistrovství republiky v Ostravě a pak pokračovat ve svědomité přípravě na olympijské hry. Světová špička se, kromě zmíněného Duplantise, k vyšším příčkám nepohnula, ale rozšířila se. O přední umístění bude určitě velká bitva.

Cesta na olympiádu bude možná dost složitá, že?

Olympijský limit je 580 centimetrů a kdo ho nesplní, bude mít možnost zajistit si účast v Tokiu potřebným počtem bodů ve světovém žebříčku. Bude však důležité, v jak významných závodech je získá. Do společnosti 32 skokanů to pootevírá dveře za výkon třeba 540 centimetrů, zatímco atlet s osobním maximem 570 centimetrů může zůstat doma.

A máte už pevný jarní program?

V březnu pojedu do Harrachova, potom na dva až tři týdny do Afriky a v dubnu znovu na Kanárské ostrovy. Začátkem června už musím být v závěrečné fázi přípravy a po několika závodech bych chtěl mít jistotu v podobě letenky do Tokia.