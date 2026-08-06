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Sport

Neuvěřitelný finiš českého zázraku. Botková vytáhla štafetu ke světovému stříbru

Sport,ČTK

Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek jí k tomu pomohla finišmanka Linda Botková, hvězda nedávného dorosteneckého mistrovství Evropy.

Zlatá Linda Botková na čtvrtce překážek na ME atletů do 18 let v Rieti
Zlatá Linda Botková na čtvrtce překážek na ME atletů do 18 let v RietiFoto: Český atletický svaz / Jaroslav Svoboda
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Češi měli v sestavě ještě Lukáše Mareše, Sophii Pischnothovou a Jakuba Marka a zaběhli nový národní juniorský rekord 3:18,16.

V úvodní den šampionátu v americkém Eugene nestačili jen na suverénní domácí kvarteto (3:15,31).

Česká štafeta vylepšila národní maximum své věkové kategorie už v rozběhu, kde nastoupila Kateřina Čechová.

Ve finále ji nahradila šestnáctiletá Botková, čerstvá dorostenecká a juniorská evropská rekordmanka na 400 metrů překážek.

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Od Marka, jenž ve finále bojoval s mírnými potížemi se zadním stehenním svalem, přebírala štafetu na šesté pozici.

Pak zahájila stíhací jízdu. Letmou čtvrtku zvládla za 51,59 sekundy a v konkurenci soupeřek, které mohou být až o tři roky starší, vybojovala pro Česko překvapivou medaili.

S odstupem 29 setin za ní doběhla pro bronz štafeta Austrálie, čtvrtá Jamajka ztratila na Česko 62 setin.

"Já jsem teda Lindě hodně věřil. Ale musím se přiznat: že stáhne dvě vteřiny, to jsem ani já nevěřil," řekl Mareš v rozhovoru na webu svazu Mareš.

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Spokojeností zářila i Botková. "Jsem ráda za svůj tým, krásně mi to rozběhl. Jsem hrozně ráda, že postoupili z rozběhu. A to finále se povedlo neskutečně," rozplývala se.

Juniorské mistrovství světa v Eugene bude pokračovat do neděle. Na minulém světovém šampionátu získali čeští atleti šest medailí včetně titulů desetibojaře Tomase Järvinena a čtvrtkařky Lurdes Glorie Manuel.

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