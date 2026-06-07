Nepředstavitelné se stalo realitou. Atletický fenomén prohrál poprvé po 40 závodech

Na Diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech a třech letech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armanda Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý, porazil ho Australan Kurtis Marschall.
Duplantis, dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa a Evropy pod otevřeným nebem, nevyhrál poprvé od mítinku Diamantové ligy v Monaku v červenci roku 2023.
Před domácími fanoušky dnes tyčkařský fenomén nezvládl dva pokusy na rovných šesti metrech a poté ani poslední na 605. Marschall skočil na třetí pokus 590, které Švéd vynechal.
Americký rodák Duplantis předtím zaváhal už při svém základu 560, který překonal až druhým pokusem. Laťku o 20 cm výš pak zvládl na první pokus, další centimetry už ale nepřidal. Jeho světový rekord má hodnotu 631, loni ve Stockholmu skočil tehdejší světové maximum 628.
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