Maslák zlato obhajovat nebude. Český čtvrtkař neodletí na halové ME kvůli viróze

před 19 minutami

Čtvrtkař Pavel Maslák nebude startovat na halovém mistrovství Evropy atletů v Glasgow. Obhájce titulu a jedna z největších českých medailových nadějí do Skotska neodcestuje kvůli přetrvávající viróze. Atletický svaz o tom dnes informoval na svém webu krátce před odletem reprezentační výpravy z Prahy.

Maslák účast v Glasgow definitivně vzdal dnes ráno. "Čekal jsem do poslední chvíle, jestli pojedu, nebo ne. Nechtěl jsem to vzdávat, ale bohužel zdraví mi to nedovolilo, tak jsem to vzdal," řekl.

Před týdnem v Düsseldorfu ještě skončil druhý na mítinku World Indoor Tour, ale pak ho začalo bolet v krku a jeho zdravotní stav se zhoršil. "Ještě jsem nějak odtrénoval jeden nebo dva tréninky, ale v sobotu už mě to úplně dorazilo. Po tréninku jsem měl teploty. Od soboty jsem nedělal vůbec nic, jenom včera jsem šel zkusit nějaké rovinky, abych věděl, jak na to tělo reaguje, a měl jsem zase zvýšenou teplotu po tréninku," popsal.

Považuje proto za nereálné, že by v pátek v Glasgow zvládl v jeden den rozběh i semifinále. "Je to náročná čtvrtka, takže myslím, že bych měl večer zase teploty," doplnil český rekordman.

Osmadvacetiletý Maslák vyhrál běh na 400 metrů na třech posledních evropských halových šampionátech: triumfoval v Göteborgu 2013, Praze 2015 i předloni v Bělehradu. V hale je rovněž trojnásobným mistrem světa.

Mezi favority měl patřit také v Glasgow, z přihlášených závodníků mu díky času 46,19 sekundy z mítinku v Toruni patřilo třetí místo. Rychlejší letos byli pouze Nor Karsten Warholm (45,56) a Slovinec Luka Janežič (46,13).

Maslák zřejmě vynechá i vrchol sezony pod širým nebem. Světový šampionát v Dauhá se totiž koná v nezvykle pozdním termínu na přelomu září a října. "Máme v plánu ten svět vynechat, abych se mohl připravit na halu a pak na olympiádu," řekl.