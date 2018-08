Maslák v postup dlouhé štafety věřil, ale rekord nečekal

před 1 hodinou

Nejlepší český čtvrtkař, jehož individuální start v Berlíně skončil vyřazením v semifinále, byl o úspěchu přesvědčen už dlouho před startem.

Berlín - "Já už jsem to říkal včera, když jsem se díval na startovky, že postoupíme. Buď ze třetího místa, nebo časem," prozradil Pavel Maslák po závodě.

V rozběhu sledoval, jak dobře si vedou jeho kolegové. Patrik Šorm, Michal Desenský i Vít Müller běželi blízko postupových pozic. "Když jsem viděl, že kluci jsou stále v kontaktu mezi čtvrtým pátým místem, tak jsem věřil, že to urvu," vykládal Maslák.

Do posledního úseku vyběhl jako čtvrtý, ale rychle se dostal před polského soupeře, kterého už před sebe nepustil. V cílové rovince si jen kontroloval třetí pozici, zajišťující přímý postup. "Běžel bych asi o něco rychleji, ale maximálně tak o dvě desetiny. Ono to sice vypadalo, že vypouštím hodně, ale musel jsem furt běžet, abych si to hlídal, a zas tolik úplně jsem to nepošetřil," řekl.

Ke štafetě přistupuje Maslák jinak než k individuálním závodům. "Je to určitě úplně jiné a je to taková jiná motivace, než když člověk běží jenom sám za sebe," vysvětlil.

Čas 3:02,52, který je novým českým rekordem, ho překvapil. "Nečekal jsem, že se rozběhy poběží takhle rychle," poznamenal. Jeho kolega Desenský popisoval cestu k rekordu. "Nebyly tam žádné kolize, běželo se plynule."

Další šanci posunout rekordní čas budou mít čeští čtvrtkaři v sobotním finále. Budou navazovat na čtvrté místo z ME 2016 v Amsterodamu, které získali v obdobném složení, jen Jana Tesaře nahradil Müller. Ten tak poběží finále štafety na ME poprvé. "Já se těším moc. Nepostoupil jsem na 400 překážek a tohle si fakt užiju," pochvaloval si.