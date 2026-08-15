Takticky jsem to asi nezvládla, bědovala Manuel. Po rychlém startu končí bez medaile

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel na mistrovství Evropy v Birminghamu medaili nezískala. Halová mistryně světa skončila čtvrtá časem 50,86 sekundy. Vyhrála favorizovaná Norka Henriette Jaegerová v nejlepším letošním evropském výkonu 49,04.
Manuel závod rychle rozběhla a dlouho vedla, ale v závěru jí došly síly. Kromě Jaegerové ji předstihly ještě obhájkyně titulu Polka Natalia Bukowiecká (50,04) a Nizozemka Lieke Klaverová (50,15). Jednadvacetiletá rodačka z Ostravy zaostala za medailovou pozicí o 71 setin.
Manuel vyrovnala dosud nejlepší výsledek české výpravy v Birminghamu, čtvrtý skončil také kladivář Volodymyr Myslyvčuk. O medaili nyní bojuje oštěpař Jakub Vadlejch.
Předloňská juniorská světová šampionka útočila na první českou medaili z ženské čtvrtky na mistrovství Evropy od roku 1998, kdy byla v Budapešti třetí Helena Fuchsová. Manuel letos už pětkrát pokořila hranici 50 sekund, naposledy ve čtvrtečním rozběhu, ale ve finále za svými možnostmi zaostala.
"Jsem zase čtvrtá, no. Moc jsem si přála medaili. Ale takticky jsem to asi nezvládla. Asi mě to pořád dělí od těch stoprocentních profíků," řekla České televizi Manuel, která si v této sezoně vylepšila osobní rekord až na 49,37.
Sedmiboj ovládla Kate O'Connorová, vicemistryně světa vylepšila irský rekord na 6751 bodů. Jednadvacetiletá Adéla Tkáčová limitovaná zdravotními problémy skončila dvacátá, předposlední ze závodnic, které soutěž dokončily.
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