Loni Vadlejch odjížděl s natrženým tříslem. Letos skončil čtvrtý, ale zdravý

Oštěpař Jakub Vadlejch neprožil Zlatou tretru, jakou si vysnil. K devadesáti metrům, které v úvodu této sezony poprvé v kariéře překonal, měl tentokrát daleko. Stejně jako loni obsadil na největším českém mítinku čtvrté místo, ale tentokrát alespoň opouštěl stadion zdravý.

Před rokem bezprostředně po soutěži považoval své potíže jen za drobné, ale opak byl pravdou. "Loni jsem po Tretře odcházel ze stadionu s natrženým tříslem, takže… Teď jsem na tom zdravotně za ty roky asi nejlépe. Klepu to, to je super," uvedl a zaklepal na zuby na znamení pozitivního zjištění.

Jinak to byl pro něj dnes především boj. Od prvního pokusu se pral s rozběhem a technikou. "Občas to tak je, to je oštěp. Když tam není cítění oštěpu, člověk se nedokáže poprat se změnou techniky. Během závodu se snažíte něco dělat, ale když tam není cit, tak je to jak hluchý do vrat. Mlátíte, mlátíte a nic z toho," konstatoval.

Do čtvrté série se postupně zlepšoval. "První tři náběhy mi nevyšly vůbec, postupně jsem se začínal srovnávat. Chtěl jsem ještě pár metrů přidat, ale už jsem na to neměl," uznal.

Oštěp je velmi technická disciplína, při které detaily dělají spoustu metrů. "Z devadesáti metrů se stane osmdesát velice jednoduše a naopak," řekl Vadlejch. Ani mistr světa Anderson Peters z Grenady se tentokrát přes 90 metrů nedostal, na výhru mu stačilo 87,88 z první série. "Bylo vidět, že se s tím i on pral, měl tam i hody pod 80 metrů," řekl stříbrný olympijský medailista na jeho adresu.

Společně s dalším českým oštěpařským hrdinou z Tokia Vítězslavem Veselým se při slavnostním zahájení projeli po dráze v kabrioletu. "To bylo parádní, skvělý," pochvaloval si.

Pak házel pod zaplněnou částí tribun, kde diváky souběžně s oštěpařskou soutěží hecoval temperamentní italský výškař Gianmarco Tamberi. "Udělal hodně. Opravdu dokáže lidi nadchnout a my jsme to od něj přebírali," ocenil Vadlejch vystoupení olympijského vítěze. "Fanoušci tvoří náš výkon. Že tady jsou a jsou blízko… Jsem moc rád, že jsou zpátky," dodal aktuálně nejlepší český oštěpař, který se za šest dní ukáže fanouškům na Memoriálu Josefa Odložila v Praze.