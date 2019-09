Formanová: Na medaili věřím jen Hejnové. Každá další placka by měla hodnotu zlata

Ráda by se mýlila, ale dvojnásobná mistryně světa Ludmila Formanová nečeká pro Česko na atletickém šampionátu, který dnes začíná v Kataru, žádné medailové žně.

V roce 1999 brala na trati 800 metrů zlato z MS v hale i venku. Zúčastnila se také olympijských her v letech 1996 a 2000 a jako učitelka na gymnáziu v Čáslavi a trenérka žáků atletiku stále pozorně sleduje. "Nechci být škarohlíd, ale v obrovské konkurenci má určitou medailovou

šanci jen překážkářka Zuzana Hejnová," říká Formanová v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Mistrovství světa, které ode dneška hostí katarské Dauhá, se zúčastní 25 českých reprezentantů.

Ve světových statistikách však Hejnová figuruje za čtveřicí Američanek až na páté příčce. Přesto věříte, že si pro některý cenný kov doběhne?

Pokud vím, má za sebou velice dobrou přípravu, je zdravotně v pořádku a má elán poprat se o přední umístění. Bude to mít samozřejmě velice těžké, protože Američanky v rozběhu ani v semifinále asi nepoběží naplno, budou na finále šetřit své síly. Navíc může překvapit některá z Evropanek, takže nakonec třeba páté místo by pro Zuzanu bylo zklamáním, ale pro českou atletiku úspěchem.

Oštěpařka Barbora Špotáková bude v Dauhá obhajovat titul mistryně světa z Londýna. Myslíte si, že medaile je pro ni tentokrát hodně vysoko?

Je nutné si uvědomit, že je po druhém porodu a v jejích 38 letech to bude hlavně o šetření silami. Tím mám na mysli hned první vydařený hod v kvalifikaci, protože finále je už druhý den, což jí bez jednodenní přestávky nevyhovuje. Má však spoustu cenných zkušeností, které by mohla ve vyrovnané bitvě využít a skončit do pátého místa.

Nikola Ogrodníková se letošním maximem 67,40 metru usadila na třetí příčce. Podle vás nejede na šampionát jako jedna z medailových kandidátek?

Asi ne, a to především proto, že ve svých výkonech má obrovské výkyvy. Navíc v poslední době musela řešit zdravotní problémy a je tedy i otázka, zda je na šampionát stoprocentně připravena. Hodně bude záležet na kvalifikaci, a pokud ji zvládne, mohlo by jí to ve finále pomoci.

Pozornost bude upřena i na stříbrného medailistu z šampionátu v Londýně Jakuba Vadlejcha. Jaké mu dáváte šance?

Podává sice stabilní výkony v Diamantové lize, ale ve velké konkurenci to bude mít hodně složité. Je samozřejmě otazník, jak trenéři připravili na tento pozdní termín své svěřence. Třeba výborní němečtí oštěpaři zatím příliš neoslnili, ale kdo ví, vrcholnou formu si možná načasovali na Dauhá. Za úspěch bych považovala Vadlejchovu pátou příčku.

Podobný názor máte i na koulaře Tomáše Staňka?

V kouli je konkurence ještě větší než v oštěpu. Vždyť český reprezentant je s velice pěkným výkonem 21,67 metru v letošních světových tabulkách až jedenáctý. Proto mu aspoň na dálku zatleskám, když se mu podaří protlačit se do elitní finálové osmičky.

Myslíte si, že ze zbývajících přibližně 20 českých atletů by mohl někdo příjemně překvapit?

Snad Anežka Drahotová v chůzi na 20 kilometrů, která by si ráda splnila olympijský limit. Jinak všichni ostatní budou moci být spokojeni, když se jim podaří postoupit buď z rozběhu nebo v technických disciplínách z kvalifikace. Každá medaile by měla zlatou hodnotu a velkou radostí by bylo jakékoliv umístění v elitní pětce.

Budou velkou překážkou nezvyklé klimatické podmínky?

Sama jsem v očekávaných extrémních podmínkách nikdy nezávodila, takže se k tomu můžu těžko vyjadřovat. Určitě to bude zcela výjimečné mistrovství světa. Stadion má být sice klimatizovaný, ale přípravu na svá vystoupení mají atleti absolvovat někde ve vedru. Kdo to všechno zvládne, může myslet na pěkný výsledek.