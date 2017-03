Kudličkovi letošní maximum na medaili nestačilo, skončil čtvrtý

před 22 minutami

Český nejlepší skokan o tyči skončil na halovém mistrovství Evropy čtvrtý.

Bělehrad - Tyčkař Jan Kudlička skončil na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu čtvrtý. Výkonem 580 centimetrů si vyrovnal osobní maximum v hale, útok na český rekord 585 cm mu nevyšel. Titul získal Polák Piotr Lisek, který skočil právě 585 cm stejně jako další medailisté Řek Konstandinos Filippidis a Pawel Wojciechowski.

Až do 580 centimetrů, svého nejlepšího letošního výkonu, skákal Kudlička vše na první pokus. Při snaze překonat 14 let starý národní rekord Adama Ptáčka 581 cm již úspěšný nebyl.

"Mrzí mě to. Už to byla otázka štěstí. Myslím, že jsem předvedl to nejlepší, na co jsem dnes měl. Bylo to super, s medailí by to bylo veselejší," řekl České televizi Kudlička, dvojnásobný medailista z mistrovství Evropy pod širým nebem.

První zlatou medaili na šampionátu získala maďarská koulařka Anita Mártonová, která vyhrála v letošním světovém maximu 19,28 m a zopakovala triumf z Prahy z roku 2015.

Soutěž pětibojařek ovládla Belgičanka Nafissatou Thiamová. Olympijská vítězka z Ria zvládla výborně úvodní tři disciplíny a zdálo se, že by mohla zaútočit na světový rekord Ukrajinky Natalije Dobrynské 5013 bodů. Ve skoku do dálky a běhu na 800 metrů ale zaostala za svými možnostmi. Musela se tak spokojit "jen" s osobním maximem 4870 bodů, kterým vylepšila svůj součet z předloňského šampionátu, kde skončila druhá.

