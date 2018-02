Maslák doběhl třetí, koulař Staněk zvítězil také v Madridu. Mohl jsem hodit i víc, řekl

před 1 hodinou

Tomáš Staněk zvítězil hodem 21,69 metru. Maslák letos poprvé běžel 400 metrový závod a skončil třetí.

Madrid - Koulař Tomáš Staněk po úterním českém halovém rekordu v Düsseldorfu potvrdil výbornou formu i na dalším mítinku IAAF v Madridu, kde suverénně zvítězil výkonem 21,69 metru. Za svým novým maximem zaostal téměř o půl metru, i tak porazil druhého Poláka Michala Haratyka jasně o 73 centimetrů.

V letošní sezoně Staněk triumfoval i při třetím startu a ve světových tabulkách mu patří nejlepší tři výkony. "Trošku mě mrzí, že jsem nedokázal kouli trefit, i když jsem to dobře rozjížděl. Byly to vlastně takové rány do země a to žere metry. Určitě jsem měl zase na 22 metrů," uvedl Staněk na facebooku Top Athletics.

Pavel Maslák absolvoval letos poprvé závod na 400 metrů a odešel poražen. Dvojnásobný halový mistr doběhl třetí v čase 46,14 sekundy. Vyhrál domácí Óscar Husillos ve španělském rekordu 45,86. Před Masláka, který přišel o vedení v cílové rovince, se dostal ještě Slovinec Luka Janežič.

"Říkal jsem si, že nebudu taktizovat a zkusím běžet na dobrý čas. Tak nějak jsem počítal, že nebudu mít úplně dobrý finiš a kluci mě ve finiši předběhnou, ale s časem jsem docela spokojený a myslím si, že forma půjde nahoru," řekl Maslák.

Ve skoku do výšky obsadila páté místo Michaela Hrubá výkonem 180 centimetrů. Další vítězství do své sbírky přidala nejlepší výškařka současnosti Ruska Marija Lasickeneová, která skočila rovné dva metry. O výšku 207 cm se pokoušela neúspěšně.