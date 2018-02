Koulař Staněk posunul halový český rekord na 22,17 metru

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Staněk překonal Machurův rekord z roku 1985.

Düsseldorf - Tomáš Staněk vylepšil halový český rekord ve vrhu koulí na 22,17 metru, což je jeho absolutní maximum. Rekordní výkon Remigia Machury z roku 1985 překonal šestadvacetiletý atlet pražské Dukly na mítinku v Düsseldorfu o 38 centimetrů a potvrdil, že na březnovém halovém mistrovství světa v Birminghamu bude patřit k největším aspirantům na zlato.

Staněk loni v Německu zlepšil i český rekord pod širým nebem, v červnu na mítinku v Schönebecku vrhl 22,01 metru. V Düsseldorfu v druhé sérii posunul halový rekord na 21,98, v následujícím pokusu přidal ještě 19 centimetrů. Letošní světové tabulky dosud český koulař vedl výkonem 21,61 metru z lednového mítinku v Ostravě.

"Už v rozhazování jsem se cítil dobře, když jsem tam dokázal vrhnout kolem 21,30, a to jsem to ještě vůbec netrefil. Věděl jsem, že formu rozhodně mám, a od prvního pokusu tušil, že to bude dobré. Ani ten pokus na 21,98 nebyl úplně ideální. Naopak při těch 22,17 se mi to podařilo trefit pěkně do osy a bylo jasné, že koule poletí daleko," uvedl Staněk na webu atletického svazu.

V historickém halovém pořadí se Staněk zařadil na sedmé místo. Před ním jsou jen dva evropští koulaři Němec Ulf Timmermann a Werner Günthör ze Švýcarska, na vrcholu je už od roku 1989 Američan Randy Barnes s rekordním vrhem 22,66 metru. Na Timmermannův evropský rekord 22,55 nyní český reprezentant ztrácí 38 centimetrů.

V Düsseldorfu by Staněk vyhrál i nejslabším měřeným pokusem 21,57 z úvodní série. Druhý skončil v národním rekordu 21,13 Chorvat Stipe Žunič. Až pátý byl Američan Ryan Whiting, který má přitom halové maximum ještě lepší než Staněk.

Na patnáctistovce doběhl Jakub Holuša třetí a Filip Sasínek pátý. Oba vytěžili z kolize keňského mistra světa Elijaha Manangoie s Maročanem Abdalátím Igidírem, kteří bojovali o první místo.

"Stále ještě cítím únavu. V Austrálii jsme udělali opravdu hodně práce a dnes se mi ještě běželo ztěžka. Hodně mi pomohlo, že dvě kola před koncem mě předběhl Filip, to člověka dost vyhecuje, takže jsem zabojoval a s časem (3:39,54) jsem docela spokojen. Nevím, jestli jsem někdy začínal sezonu tak rychle," řekl úřadující vicemistr světa Holuša.

Halový atletický mítink IAAF v Düsseldorfu:

Muži - 60 m: 1. Su Ping-tchien (Čína) 6,43, …7. Záleský (ČR) 6,64, 800 m: 1. Kszczot (Pol.) 1:46,47, …8. Šnejdr (ČR) 1:47,50, 1500 m: 1. Kibet (Keňa) 3:36,86, …3. Holuša 3:39,54, 5. Sasínek (oba ČR) 3:40,98, 3000 m: 1. Kejelcha (Et.) 7:40,55, 60 m př.: 1. Baji (Maď.) 7,64, tyč: 1. Lisek (Pol.) 586, koule: 1. Staněk (ČR) 22,17 - český rekord, 2. Žunič (Chorv.) 21,13, 3. Bukowiecki (Pol.) 20,73.

Ženy - 60 m: 1. Philipová (Brit.) 7,17, …6. Seidlová (ČR) 7,29, 1500 m: 1. Chepkoechová (Keňa) 4:04,21, 60 m př.: 1. Manningová (USA) 7,77, dálka: 1. Španovičová (Srb.) 677.