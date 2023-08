České zklamání na úvod MS. Staněk nepostoupil z kvalifikace koulařů

Koulař Tomáš Staněk se do finále atletického mistrovství světa v Budapešti neprobojoval. Držiteli šesti medailí z vrcholných akcí nestačil na postup mezi nejlepší dvanáctku kvalifikační výkon 20,41 metru. Uspěla naopak smíšená štafeta čtvrtkařů Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová, finále poběží dnes večer.

Staněk si krátce před MS vylepšil sezonní maximum na 21,77 metru. V Budapešti byl postupový limit 21,40, ale nejdelší druhý pokus českého reprezentanta byl téměř o metr kratší. Pro Staňka to znamenalo 16. místo, na postup bylo třeba 20,74.

Český rekordman nezvládl komplikace kvůli odložení soutěže, jejíž začátek pořadatelé kvůli hustému dešti o hodinu posunuli. "Byli jsme kompletně rozcvičení. Věděl jsem, že jdu jako druhý na řadu. Mohli nám to říct daleko dřív. Bohužel neřekli. Spousta kluků to odnesla podobně jako já. Někomu to nevadí, někomu to vadí víc. Já jsem se s tím dneska nesrovnal," posteskl si.

Ve večerním finále nebude chybět ani dvojnásobný olympijský šampion a světový rekordman Ryan Crouser, který přitom v Budapešti závodí s dvěma krevními sraženinami v levém lýtku. Američan v kvalifikaci zdolal limit o osm centimetrů. "Bylo vidět, že asi chtěl nalajnovat ten postupový klíč. To je, jak když se bavíme o Boltovi, to je úplně jinde. Evidentně i s tou krevní sraženinou dvacet jedna půl pro něj není problém, protože to má hozené z místa. Já bohužel dvacet jedna půl z místa nemám," komentoval to Staněk. Lepších než Crouser bylo šest soupeřů, Brazilec Darlan Romani se blýskl vrhem dlouhým 22,37 metru.

Čtvrtkařská smíšená štafeta byla v druhém rozběhu třetí a zajistila si přímý postup, celkově časem 3:12,52 obsadila šesté místo. Český rekord z vítězných Evropských her v Polsku letos v červnu je o 18 setin lepší, tehdy byl v týmu místo Šorma Vít Müller. Na rozdíl od Chorzówa nebyla nouze o kontakty. "Bylo to strašně těžké, pro mě nejtěžší štafeta, co jsem běžela. Prakticky celý závod jsem se soustředila jen na to, abych nespadla, nebo se s někým nesrazila, nebo nedošlo k nějaké fatální kolizi. Jsem ráda, že jsem to ustála. Byť to bylo bizarní, tak jsme to ustáli a předali jsme," vykládala Petržilková.

Finišmanka Vondrová, která přebírala od Šorma jako pátá, si ve vyrovnaném závodě na koncovku věřila. "Já tušila, že ty holky, co jsou vepředu, nejsou úplně dobrý, že mají osobák kolem 52. Tak jsem si vzala kolík a říkala si: 'Nezmatkuj, doběhneš je v cíli.' Jen na dvoustovce jsem musela trochu zatáhnout, protože se na mě tlačila ta šestá. Ale pak jsem viděla, že hnijou, takže jsem si finiš pohlídala," řekla.

Pro finále mohou týmy udělat jednu změnu v sestavě.

První zlatou medaili v Budapešti získal španělský chodec Álvaro Martín. V deštivém závodu na 20 kilometrů navázal na prvenství z loňského evropského šampionátu v Mnichově.

Martín zvítězil o sedm sekund před Švédem Perseusem Karlströmem, který byl loni v Eugene třetí. Pro bronz si v maďarské metropoli došel Brazilec Caio Bonfim, japonský obhájce titulu Tošikazu Jamaniši skončil až pětadvacátý. Kvůli hrozbě bouřek odložili pořadatelé start o dvě hodiny.

Večer půjde o medaile kromě soutěže koulařů a smíšené štafety na 4×400 metrů také v běhu žen na 10.000 metrů.