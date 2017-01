Kladivářka Wlodarczyková nemá konkurenci, teď cílí na hodnotu mužského rekordu

před 1 hodinou

Polská kladivářka Anita Wlodarczyková touží poslat čtyřkilové náčiní do vzdálenosti mužského světového rekordu. Momentálně nemá konkurenci. Je úřadující olympijskou vítězkou i mistryní světa a Evropy. Vloni v Riu de Janeiro vyhrála ve světovém rekordu olympijské hry.

Varšava - Polská kladivářka Anita Wlodarczyková vyhrála v kariéře vše, co se vyhrát dá, motivaci si proto zvyšuje výkonnostními cíli. Jejím snem je nyní poslat čtyřkilové náčiní do vzdálenosti mužského světového rekordu. Ten má už přes třicet let hodnotu 86,74 metru a jeho autorem je někdejší sovětský vrhač Jurij Sedych. Muži házejí kladivem o hmotnosti 7,26 kg.

"Momentálně se to zdá nedosažitelné, ale já si kladu vždy vysoké cíle. Chtěla bych někdy hodit dál, než je mužský světový rekord," řekla Wlodarczyková. Její světový rekord má od loňského srpna hodnotu 82,98.

Jednatřicetiletá Wlodarczyková nemá v současnosti v disciplíně konkurenci. Je úřadující olympijskou vítězkou i mistryní světa a Evropy. Vloni v Riu de Janeiro vyhrála ve světovém rekordu olympijské hry, v říjnu jí pak připadla i zlatá medaile z Londýna 2012 po prokázaném dopingu původní vítězky Taťjany Lysenkové z Ruska. MS také vyhrála dvakrát a ME třikrát. V loňském roce triumfovala Wlodarczyková v každém z 12 závodů a předvedla 42 nejdelších hodů sezony.

