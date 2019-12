V Keni pracují na zákonu, který bude trestat dopující atlety

Trenér John Hynes skončil u hokejistů New Jersey, které vedl přes čtyři roky. Druhý nejhorší tým NHL, za který nastupuje český útočník Pavel Zacha, povede jako prozatímní kouč dosavadní asistent Alain Nasreddine.

Devils v 26 zápasech nasbírali jen 22 bodů, hůř je na tom pouze Detroit. Vedení klubu došla definitivně trpělivost po jednoznačných porážkách 1:7 s Buffalem a 0:4 s New York Rangers.

Čtyřiačtyřicetiletý Hynes je druhým nejúspěšnějším koučem v klubové historii. Bývalý trenér amerických reprezentačních výběrů slavil s New Jersey 150 výher. Více jich má v Devils na kontě jen Jacques Lemaire (276). Loni Hynes dovedl tým po šestileté absenci do play off.

Bývalý obránce Nasreddine si odbude premiéru v roli hlavního kouče již dnes proti Vegas.