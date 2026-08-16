„Jsem úplně vyřízená.“ Hrochovou dělilo od maratonské medaile 41 sekund

Tereza Hrochová obsadila na mistrovství Evropy deváté místo v maratonu, na náročné členité trati zaběhla čas 2:28:14 hodiny. V rekordu šampionátu 2:22:26 vyhrála Finka Alisa Vainiová. Hrochovou od medaile dělilo 41 sekund. Mezi muži triumfoval Němec Amanal Petros, jenž výkonem 2:09:11 rovněž pokořil rekord ME.
Hrochová se dlouho pohybovala ve vedoucí skupince závodnic, postupně z ní ale vypadla a dlouho běžela osamoceně. Zrychlením v závěru se vrátila do první desítky.
"Dala jsem do toho všechno. Myslím, že síly jsem rozvrhla rozumně, protože to bylo hodně atypické, hodně kopcovité, muselo se hodně občerstvovat," popsala Hrochová v rozhovoru pro Českou televizi. "Na posledních asi dvou kilometrech jsem předběhla ještě dvě holky, takže jsem se dostala do desítky. Samozřejmě bych chtěla trochu víc, ale dala jsem do toho maximum. Kdybych si to zkusila rychleji, tak je otázka, jestli bych vůbec doběhla. Jsem spokojená, ale teď jsem úplně vyřízená," dodala.
Vainiová zvítězila stylem start cíl. Finka nastoupila hned v úvodním kilometru a brzy se všem soupeřkám vzdálila. V sólovém závodu nakonec pokořila 12 let starý rekord šampionátu Francouzky Christelle Daunayové o téměř tři minuty. Druhou Maďarku Lili Annu Vidicsovou-Tóthovou porazila o 4:55 minuty, bronz získala domácí Abbie Donnellyová.
Petros porazil druhého Pietra Rivu z Itálie o sedm sekund. Z rekordu šampionátu Belgičana Koena Naerta z roku 2018 ubral 40 sekund. Třetí skončil Gašau Ayale z Izraele.
Mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu:
Muži:
Maraton: 1. Petros (Něm.) 2:09:11, 2. Riva (It.) 2:09:18, 3. Ayale (Izr.) 2:09:21.
Ženy:
Maraton: 1. Vainiová (Fin.) 2:22:26, 2. Vindicsová-Tóthová (Maď.) 2:27:21, 3. Donnellyová (Brit.) 2:27:33, ...9. Hrochová (ČR) 2:28:14.
Babišův podfuk na NATO. Vojáci letiště několikrát odmítli, vláda jim ho vnutila
Jedním z kroků, jak chce současná vláda Andreje Babiše posílit obranné výdaje, jsou investice do letišť. To karlovarské tak bude převedeno pod ministerstvo obrany, které ze svého rozpočtu zajistí jeho provoz i rozsáhlou modernizaci. Splní se tak dlouholeté přání regionálních politiků z Babišova hnutí. Jak ale zjistil deník Aktuálně.cz z neveřejných dokumentů, sami vojáci letiště odmítají.
Většinu Česka zasáhnou v pondělí silné bouřky, varují meteorologové. Hrozí i kroupy
V pondělí čekají většinu území republky silné bouřky s nárazy větru a kroupami. Vyplývá to z výstrahy, kterou v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstrahu před vedry, která původně platila na celý víkend pro téměř celou zemi, omezili meteorologové už jen na většinu území Moravy a Slezska. V celém Česku ale podle ústavu dále platí zvýšené riziko vzniku požárů.
Přežila 37 hodin pod ruinami. Příběh Daniely, která dala zemi naději, ale skončil tragicky
Když záchranáři po 37 hodinách vytáhli z hromady trosek živou dvaatřicetiletou Danielu, celá Kolumbie si s úlevou oddechla. Záběry mladé matky, kterou v ruinách zříceného domu v Pereiře objevil soused díky tichému volání o pomoc, obletěly svět a v národě otřeseném stovkami mrtvých zažehly obrovskou vlnu naděje. Jen o tři dny později z nemocnice dorazila zdrcující zpráva.
Čtyři miliardy na boj se suchem jsou plánovaným rozpočtem ministerstva, upřesnil Babiš
Čtyři miliardy korun, o kterých v souvislosti s bojem proti suchu ve čtvrtek u slapské přehrady hovořil premiér Andrej Babiš (ANO), jsou pouze plánovaným rozpočtem sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství na příští rok. Babiš to pronesl v nedělním příspěvku na sociálních sítích.
Čína má kapitalismus v tak surové podobě, že bychom ho tady asi nepřežili, říká investor
Čína dnes představuje pro evropský průmysl jednoho z největších konkurentů. Její ekonomický model ale bývá často popisován příliš jednoduše – jako směs státních dotací a levné práce. Ve skutečnosti je mnohem složitější. „Nazývám ho hybridním modelem. Stále se plánuje po pětiletkách, současně ale vytváří velmi tvrdou konkurenci,“ shrnuje investor Dan Vořechovský, který se na Čínu specializuje.