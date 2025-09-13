Atletika

Jsem na sebe naštvaný, zuřil Staněk. Český koulař skončil na MS až dvanáctý

před 2 hodinami
Český koulař Tomáš Staněk obsadil na atletickém mistrovství světa 12. místo. Ve finále zapsal výkon 19,91 metru a nikoho neporazil. Potřetí za sebou vyhrál mistrovství světa olympijský šampion a světový rekordman Ryan Crouser. Ve své první soutěži v této sezoně, kterou prakticky promarodil kvůli zranění ruky, zvítězil výkonem 22,34 metru.
Tomáš Staněk ve finále MS
Tomáš Staněk ve finále MS | Foto: ČTK

Staněk ve finále na rozdíl od dopolední kvalifikace nepřekonal dvacetimetrovou hranici. Po třetím pokusu, který byl sice nejdelší, ale definitivně rozhodl o jeho vyřazení, neskrýval na ploše velkou nespokojenost.

"Jsem na sebe naštvaný, protože jsem se cítil i líp než ráno. Bojoval jsem ze všech sil. Ale byla znát ta nevyházenost, hrozně dlouho jsem neházel," připomněl pro Českou televizi nucenou pauzu po červnové Zlaté tretře, kde si poranil prsní sval.

Postižené místo dnes v Tokiu, kde koulaři absolvovali kvalifikaci i finále v jeden den, dostalo podle něj zabrat. "Ale říkal jsem si, že kdybych si to natrhl, tak mám dost času se dát do kupy," poznamenal Staněk.

Crouser při návratu po zranění uhájil koulařský trůn. Ve finále rozhodl pátým pokusem. Jako jediný překonal dvaadvacetimetrovou hranici. Ze stříbra se překvapivě radoval Mexičan Uziel Muňoz v národním rekordu 21,97. O tři centimetry porazil Itala Leonarda Fabbriho, který k předloňskému stříbru přidal tentokrát bronz. Uhájil ho díky kvalitnějšímu druhému nejlepšímu výkonu před Novozélanďanem Tomem Walshem.

Prvním šampionem v Tokiu se stal Kanaďan Evan Dunfee v chodeckém závodě na 35 kilometrů. Zvítězil za 2:28:22 hodiny. Český reprezentant Vít Hlaváč obsadil 31. místo časem 2:44:08. Mezi ženami obhájila světový titul z Budapešti Španělka María Pérezová (2:39:01), která tak má šanci zopakovat double z roku 2023.

Čtyřiatřicetiletý Dunfee se z prvního velkého zlata radoval čtyři roky po té, co na tokijské olympiádě získal bronz na 50 kilometrů. Navzdory krizi v závěru porazil o 33 sekund stříbrného Brazilce Ciaa Bonfima. Z bronzové medaile se mohl radovat domácí Japonec Hajato Kacuki (2:29:16).

Hlaváč se v dusném počasí cítil prvních 20 kilometrů dobře, ale pak se začal trápit. "Na osvěžovačkách došly houbičky a asi jsem se začal vařit. Potom nebyla síla, nešly ruce, nešly nohy a byl to takový pochod. Ale chtěl jsem prostě dokončit tenhle závod, protože je to mistrovství světa, to se nevzdává," řekl první z 25 českých atletů, který se v Tokiu představil. Zůstal více než dvanáct minut za osobním rekordem z květnových Poděbrad.

Mistryní světa v běhu na 10.000 metrů se stala Keňanka Beatrice Chebetová. Dvojnásobná olympijská vítězka z Paříže má první zlato z MS. Vyhrála v čase 30:37,61. Pro stříbro si v novém italském rekordu 30:28,23 doběhla Nadia Battoclettiová. Bronz získala Etiopanka Gudaf Tsegayová (30:39,65).

Smíšenou štafetu na 4×400 metrů vyhráli Američané Bryce Deadmon, Lynna Irbyová-Jacksonová, Jenoah McKiver a Alexis Holmesová v rekordu šampionátu 3:08,80 minuty. Pro stříbrno doběhla Nizozemsku finišmanka Femke Bolová, která nechala zapomenout na pád a ztrátu kolíku ve finále MS 2023 v Budapešti, což tehdy přineslo bronz českému kvartetu. Tentokrát obsadila třetí příčku Belgie.

Mistrovství světa v atletice v Tokiu:

Finále:

Muži:

Koule: 1. Crouser (USA) 22,34, 2. Muňoz (Mex.) 21,97, 3. Fabbri (It.), 4. Walsh (N. Zél.) oba 21,94, 5. Enekwechi (Nig.) 21,52, 6. Piperi (USA) 21,50, …12. Staněk (ČR) 19,91.

35 km chůze: 1. Dunfee (Kan.) 2:28:22, 2. Bonfim (Braz.) 2:28:55, 3. Kacuki (Jap.) 2:29:16, 4. Čou Jing-čcheng (Čína) 2:29:31, 5. Quinion (Fr.) 2:30:24, 6. Chamosa (Šp.) 2:30:42, …31. Hlaváč (ČR) 2:44:08.

Ženy:

10.000 m: 1. Chebetová (Keňa) 30:37,61, 2. Battoclettiová (It.) 30:38,23, 3. Tsegayová (Et.) 30:39,65, 4. Ngetichová (Keňa) 30:42,66, 5. Tayeová (Et.) 30:55,52, 6. Hironakaová (Jap.) 31:09,62.

35 km chůze: 1. Pérezová (Šp.) 2:39:01, 2. Palmisanová (It.) 2:42:24, 3. Torresová (Ekv.) 2:42:44, 4. Pcheng Li (Čína) 2:43:29, 5. Zdzieblová (Pol.) 2:44:37, 6. Gonzálezová (Šp.) 2:45:41.

Mix:

4×400 m: 1. USA (Deadmon, Irbyová-Jacksonová, McKiver, Holmesová) 3:08,80, 2. Nizozemsko (Omalla, Klaverová, Phijffers, Bolová) 3:09,96, 3. Belgie (D. Borlée, Vervaetová, Doom, Ponetteová) 3:10,61, 4. Polsko 3:10,63, 5. Británie 3:10,84, 6. JAR 3:11,89.

Kvalifikace:

Muži:

100 m: 1. Leotlela (JAR) 9,87.

3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:26,99

Tyč: 1. mj. Duplantis (Švéd.) 575, …13. Holý 570, 18. Ščerba (oba ČR) 555 - nepostoupili do finále.

Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 21,74, …10. Staněk (ČR) 20,67 - postoupil do finále.

Ženy:

100 m: 1. Alfredová (Sv. Lucie) 10.93, …34. Maňasová (ČR) 11,37 - nepostoupila do semiifnále.

1500 m: 1. Hailuová (Et.) 4:01,23

Dálka: 1. Davisová-Woodhallová (USA) 688.

Disk: 1. Elkasevičová (Chorv.) 66,72.

Mix:

4×400 m: 1. USA 3:10,18.

 
