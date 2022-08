Šéf ukrajinské atletiky dronem úspěšně ničí Rusy. Ti na něj dokonce vypsali odměnu

Šéf ukrajinské atletiky Jevhen Pronin se po přepadení země ruskou armádou přeškolil na elitního pilota dronů. Je tak úspěšný, že na jeho hlavu Rusové dokonce vypsali finanční odměnu.

Jevhen Pronin | Foto: Jevhen Pronin via Instagram

Úspěšný právník a úřadující prezident Ukrajinské atletické federace dostal během právě probíhajícího evropského šampionátu v Mnichově "opušťák", aby mohl aspoň na chvíli sledovat úspěchy sportovců závodících pod modro-žlutou vlajkou.

Jednatřicetiletý Pronin totiž pomáhá bránit svoji zem proti agresorům jako pilot dronu. Jím vedené útoky jsou dokonce natolik úspěšné, že ruská armáda nabízí za jeho dopadení odměnu.

"Shazujeme bomby nejen na ruské tanky, ale i na ruská auta a na domy, kde se skrývají. Máme drony s malými bombami o váze nějakých 300 gramů. Těmi není možné rozdrtit tank, zabíjet můžete pouze vojáky. Ale některé bomby mají velkou sílu," uvedl šéf právník z kanceláře Pronin Partners v rozhovoru pro britský Guardian.

Jeho přesné zásahy rozsévají v řadách protivníků paniku a smrt, ale operátor dronu bere tuto stránku války pragmaticky. "Dělám to pro naši zemi. Když nezabijeme my je, tak oni mohou zabít naše děti, mohou zabít nás. Ale v normálním životě samozřejmě žádný vrah nejsem," vysvětlil mnohdy kruté zákonitosti války.

Podobně jako řada dalších Ukrajinců, dobrovolně se přihlásil do řad armády v prvních den po přepadení své vlasti.

"Psychicky jsem s tím vyrovnaný. Ale 25. února (den, kdy Rusko napadlo Ukrajinu) jsem se cítil strašně. Rusové byli deset minut od našeho domova a pamatuju si, jak přítelkyně plakala. A pak jsem otevřel Instagram (Volodymyra) Zelenského, kde prohlásil: 'Nechci odvoz, chci zbraně.' Byl jsem v šoku a říkal si, že odteď bude každý Ukrajinec bojovat," popsal Pronin první okamžiky konfliktu.

Protože s drony už dříve létal pro zábavu, požádal svého velitele, zda by nemohl své znalosti a schopnosti použít i při obraně Ukrajiny. Když se ruští vojáci blížili ke Kyjevu, byl rychle hozen do kruté reality války. Občas se od útočníků nacházel jen nějakých 100 až 200 metrů.

"Neměl jsem žádné vojenské zkušenosti, ale věděl jsem, že nás mohou napadnout. Na to jsem byl psychicky připravený. Spousta operátorů dronů jsou mladí lidé, protože mají zkušenosti s videohrami. Ale řeknu vám, válka je něco úplně jiného. Ruské dělostřelectvo vás může ve vteřině zabít," uvědomuje si první muž ukrajinské atletiky.

Na evropský šampionát dostal z místa bojů kolem Doněcku krátkou dovolenou. Díky tomu mohl vyrazit do Mnichova sledovat, jak si vede malá ukrajinská výprava. Ale i v ochozech Olympijského stadionu je myšlenkami převážně ve své domovině a u své bojové skupiny dronařů, která si říká Taktičtí ničitelé.

"Každý den pracujeme na frontové linii. Děláme průzkum, víme, kde je kolik ruských vojáků a kolik mají tanků či jiných vozidel. Potom tvoříme zprávy pro ministerstvo obrany. Je toho hodně. Hodně tanků, hodně aut, hodně Rusů," prohodil zamyšleně Pronin.

Některé z bojových akcí později zveřejňuje na svém instagramovém účtu, aby udržel povědomí světové veřejnosti o problémech jeho země.

"Ano, je to propaganda. Dělá to tak většina ukrajinských vojáků. Je to nová válka, nový typ konfliktu. Každý něco nahrává," přiznal operátor dronu.

"Dáváme si pozor, abychom neprozradili naši pozici. Ale Rusové o nás vědí. Před měsícem mi naše rozvědka pustila jejich rozhovor. Mluvili o nás a prohodili něco jako ´zas**ný tým dronařů´. A taky říkali, že když někoho z nás nebo celou skupinu chytí, tak dostanou peníze a několik dní volna."

Tak cenná je pro ukrajinskou armádu a nebezpečná pro ruská vojska činnost operátora dronů Pronina, který ještě před půl rokem prožíval mnohem klidnější život právníka a šéfa ukrajinské atletiky.