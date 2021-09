Jen jsem chlastal a kouřil, přiznává krupiér, který teď láme "nepřekonatelné" rekordy

NEW WORLD RECORD.



CONGRATULATIONS to 🇱🇹 Lithuania’s Sania Sorokin for setting a new 100-mile world record in 11:14:56 at a @centurionrunner event in England. 6:45 minute mile.



Previous: 🇺🇸 @zbitter 11:19:18, set in 2019#centurionrunning #track100

Photo: Steve Ashworth Media pic.twitter.com/MsFf6EgMWE