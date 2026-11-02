Hvězdná atletka zemřela týden po svatební oslavě. Bylo jí 34 let

Atletiku zasáhla smutná zpráva. Předloňská mistryně Evropy v běhu na 1500 metrů Ciara Mageeanová podlehla rakovině. Irská atletka zemřela v neděli ve věku 34 let.
Majitelka kompletní medailové sady z evropských šampionátů bojovala se zákeřnou nemocí více než rok, rakovina tlustého střeva jí byla diagnostikována loni v květnu. O zahájení léčby informovala veřejně o dva měsíce později.
Mageeanová dosáhla životního výsledku v roce 2024 v Římě, ve stejné sezoně vyhrála patnáctistovku i na Zlaté tretře v Ostravě.
O dva roky dříve byla stříbrná na ME v Mnichově a sbírku z kontinentálních šampionátů zahájila bronzem v Amsterdamu 2016.
Na své oblíbené trati skončila třetí i na halovém ME v Glasgow 2019, jako juniorka byla vicemistryní Evropy i světa.
Na seniorském mistrovství světa bylo jejím nejlepším výsledkem čtvrté místo v Budapešti 2023. Startovala na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016 a Tokiu 2021.
V Paříži před dvěma lety patřila do okruhu favoritek na medaili, jenže o start ji připravilo zranění achilovky pouhých 24 hodin před úvodním rozběhem.
Mageeanová nechtěla připustit, aby jí nemoc narušila životní plány, hodlala žít naplno každý okamžik. Letos 12. října měla v Belfastu svatbu se svým dlouholetým partnerem Thomasem Moranem, 25. října uspořádali velkou svatební oslavu. O týden později jedna z nejlepších irských běžkyň historie zemřela…
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