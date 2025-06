Hrdinka Amálie. Češka měla na Zlaté tretře velké problémy, nakonec ale slavila

Tyčkařka Amálie Švábíková poprvé v kariéře vyhrála Zlatou tretru. Česká rekordmanka na dnešním mítinku zlaté kategorie Kontinentální tour v Ostravě skočila na druhý pokus 466 centimetrů.

Devatenáctiletý Jakub Dudycha znovu zlepšil český rekord v běhu na 800 metrů. Časem 1:44,48 také splnil limit pro účast na zářijovém mistrovství světa v Tokiu.

Švábíková se hned v úvodu soutěže dostala do velkých problémů, když svou základní výšku 436 centimetrů zdolala až na třetí pokus. Následující postupnou výšku vynechala a pak skočila napoprvé 456.

Když napodruhé uspěla na laťce ve výšce 466 centimetrů, dostala se do čela. Předstihla Brazilku Julianu de Menisovou, která rovněž překonala druhým pokusem tuto výšku a vylepšila si osobní rekord, ale před tím dvakrát opravovala na 456. Na výšce 476 už neuspěla ani jedna z nich.

"Jsem strašně ráda, že si domů odvážím vítězství a vysněnou skleněnou sošku Tretry. Jsem ve finále spokojená s tím výkonem, protože vítr nám dneska v tyčkařském sektoru opravdu nepřál. Bylo to hrozně složité, strašně se to točilo. Byla to taková loterie, komu ten vítr vyjde. Jsem ráda, že jsem se s tím poprala," řekla Švábíková novinářům.

Dudycha ubral tři desetiny ze svého dva týdny starého rekordního zápisu na mítinku v Hengelu. Juniorský mistr Evropy z roku 2023 doběhl v Ostravě pátý. Závod vyhrál Australan Peter Bol za 1:43,80.

Výškař Jan Štefela skončil druhý výkonem 224 centimetrů. Stejně vysoko skočil vítězný Ukrajinec Dmytro Nikitin.

Český rekordman Tomáš Staněk kvůli zranění odstoupil ze soutěže koulařů po svém prvním pokusu, v němž vrhl 19,69 metru, což stačilo na sedmé místo. Zvítězil mistr Evropy Ital Leonardo Fabbri výkonem 21,70.

Soutěž oštěpařek vyhrála Srbka Adriana Vilagošová. Vedoucí žena letošních světových tabulek hodila 64,87 metru a porazila o 99 centimetrů olympijskou vítězku a úřadující mistryni světa Haruku Kitagučiovou z Japonska. Při čtvrtém startu na Zlaté tretře získala Vilagošová poprvé skleněnou trofej.

Nejlepší Češka Andrea Železná obsadila třetí místo výkonem 60,63 metru a podruhé v sezoně překonala šedesátimetrovou hranici.