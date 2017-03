Helceletovi tvrdý pád Rosolové sebral všechny síly, přesto pro ni vybojoval medaili

před 58 minutami

Adam Sebastian Helcelet na halovém ME vybojoval vysněnou medaili i pro svoji partnerku Denisu Rosolovou.

Bělehrad - Malé "déjà vu" si na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu prožil vícebojař Adam Sebastian Helcelet. Před čtyřmi lety na šampionátu v Göteborgu totiž se Srbem Mihailem Dudašem bojoval o bronz, tehdy ale o čtyři body prohrál a skončil čtvrtý. Tentokrát měl před závěrečným během na 1000 metrů větší náskok a bronz uhájil. Helcelet má po stříbru z loňského ME v Amsterodamu druhou velkou medaili v kariéře.

Dudašovi nezbylo před domácím publikem nic jiného, než vsadit na hru "buď anebo". Na Helceleta musel nahnat pět sekund, což bylo nad jeho síly. Při výběhu do cílové rovinky mu došly síly a upadl. Nakonec byl dokonce ze závěrečné disciplíny diskvalifikován. "Napadlo mě, když spadl, že mu pomůžu vstát," řekl s úsměvem Helcelet.

Jenomže před ním běžel ještě Rakušan Dominik Distelberger, který ho teoreticky mohl z průběžného pátého místa ještě ohrozit. "V tu chvíli jsem tam ztratil dvě tři sekundy. Distelsberger byl daleko, tak jsem raději doběhl a pak za ním zpátky došel," popsal situaci český vícebojař.

Že Dudaš půjde do rizika, to tušil. "Věděl jsem, že to zkusí, půjde na osobák," uvedl. Se srbským soupeřem totiž o medaili bojoval i loni v Amsterodamu, kde ho naopak o čtyři body porazil. "Udělal tu samou chybu, co v Amsterodamu. Přepálil to a strašně vytuhnul. Já se nikam nehnal, byla to naše taktika a vyšla tak, jak jsme chtěli. Úžasný," pochvaloval si.

Jinak ale se svým výkonem úplně spokojený nebyl. Nevydařily se mu především sprinty, chtěl skočit víc také do výšky. "Pochválil bych se za bojovnost, hlavně ve skoku o tyči. Za to jsem spokojený, mentálně se posouvám dál. Ta palubovka mi tady fakt neseděla. Ale zvládl jsem to dobře," radoval se.

Má za sebou jeden z nejnáročnějších závodů po psychické stránce. I proto, že v pátek prožila ošklivý pád jeho přítelkyně Denisa Rosolová. "Byl jsem psychicky úplně vyčerpaný. V pátek mi absolutně odešly síly. Když to vezmu zpětně, jsem absolutně šťastnej, že jsem to takhle zvládl. Protože jsem to prožíval s ní. A tahle medaile je i za ni," prohlásil.

autor: ČTK | před 58 minutami

