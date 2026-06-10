Fantastická Manuel. Češka na Diamantové lize zaběhla druhý nejlepší výkon kariéry

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v aktuálním ročníku atletické Diamantové ligy ve druhou příčku.
Halová mistryně světa dnes v Oslu zopakovala umístění z Říma a znovu nestačila jen na Norku Henriette Jaegerovou. Tentokrát Manuel dosáhla času 50,13 sekundy, což je její druhý nejlepší výkon v kariéře.
Ženský běh na 400 metrů zahájil hlavní program mítinku. Dvacetiletá Manuel se držela v popředí, jen na nástup domácí hvězdy Jaegerové byla krátká. Norka běžela ještě rychleji než v Římě, vyhrála za 49,52. Česká reprezentantka na rozdíl od čtvrtečního závodu, v němž zazářila časem 49,77, padesátisekundovou hranici nepokořila. I dnešní výkon byl ale lepší než její předchozí osobní rekord 50,52, s nímž do sezony vstupovala.
V Oslu bude z českých atletů závodit ještě oštěpařka Nikola Ogrodníková.
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