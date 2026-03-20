Fantastická Lurdes se nestačila divit. Češka v osobním rekordu zazářila na MS

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel postoupila do finále halového MS. Svůj semifinálový běh ovládla v novém osobním rekordu 50,96 sekundy.
ŽIVĚ Neutrální Švýcarsko stoplo vývoz zbraní do USA kvůli válce s Íránem
Švýcarsko ve shodě se svou neutralitou neumožní nyní žádný vývoz zbraní do Spojených států, které jsou zapojeny do válečného konfliktu proti Íránu. V pátek to v prohlášení oznámila vláda alpské konfederace. Poznamenala, že licence pro vývoz zbraní do Izraele již několik let Švýcarsko nevydalo. Totéž platí pro Írán, dodalo prohlášení švýcarské vlády.
ŽIVĚ Babiš vyzval firmy vyrábějící vojenský materiál, aby lépe zabezpečily své areály
Premiér Andrej Babiš (ANO) apeloval po večerním mimořádném zasedání Bezpečnostní rady státu na firmy vyrábějící vojenský materiál, komponenty a technologie, aby dostatečně zabezpečily své areály. Mají to udělat na své náklady. Babiš uvedl, že areál firmy v Pardubicích, ve které v pátek byl založen požár, nebyl dostatečně zabezpečen. Vniknutí tam tak podle něj bylo snadné.
„Nejpoutavější hokejový příběh.“ Zatracovaný talent Bruins udivuje netušeným vzletem
Minulá sezona nebyla pro hokejový Boston katastrofou jen kvůli rozkladu hlavního týmu. Těžko se dívalo i na – tou dobou - největší klubovou naději, která v prvním roce na univerzitě naprosto vyhořela. O to víc teď ale překvapují její současné výkony.
Hrdý Čech, který hodně zestárnul. Procházka upřímně o svém rozpoložení
S odhodláním získat podruhé v kariéře pás šampiona UFC odletí v sobotu ráno do USA elitní český MMA bojovník Jiří Procházka. O titul v polotěžké váze se 11. dubna v Miami utká s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem.
Egypt kvůli cenám energií zavádí nepříjemná opatření. Dopadnou i na české turisty
Egyptský premiér Mustafa Madbúlí oznámil balíček opatření, který má snížit tamní spotřebu elektřiny. Ceny energií totiž od vypuknutí války v Íránu stále výrazně rostou. Například obchody a další podniky budou muset zavírat už v devět hodin večer. Omezení se tak nepříjemně dotknou i českých turistů. O nařízeních informovaly egyptské servery Ahram Online či Egypt Today.