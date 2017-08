Famózní finiš Holuši stačil na páté místo, vyhrál Keňan Manangoi

před 46 minutami

Medaile nebyla daleko. Český mílař Jakub Holuša si doběhl na mistrovství světa v Londýně na trati 1500 m pro skvělé páté místo. V cílové rovince ale předvedl parádní sprint a cenný kov byl blízko.

Londýn - Český mílař Jakub Holuša doběhl na mistrovství světa v Londýně ve svém prvním velkém finále na 1500 m na pátém místě. Dvojnásobný triumf slaví Keňané, vyhrál lídr letošních tabulek Elijah Manangoi v čase 3:33,61 před Timothym Cheruiyotem.

Holuša byl teprve druhým Čechem, který se v této disciplíně dostal do finále MS po Janu Kubistovi v roce 1983. Už postup mezi nejlepší pro něj byl životním úspěchem, ale ani ve finále nebyl bez šance a skvělým finišem se prodral na páté místo v čase 3:34,89.

"Včera bych to bral všema dvaceti, ale dnes jsem malinko zklamaný, protože medaili bral Evropan. Ale pátý místo je skvělý, kdo by to čekal. Je to ohromný úspěch a je to krásný výsledek," hodnotil své vystoupení.

Trojice Keňanů, kteří tuto trať umějí hluboko pod tři a půl minuty, začala v polovině závodu zrychlovat a Holuša se s nimi neudržel. Ale už v semifinále ukázal, že má vynikající závěr, a dnes to zopakoval. V cílové rovince předbíhal jednoho soupeře za druhým, daleko za sebou nechal i trojnásobného mistra světa Asbela Kipropa z Keni.

Kdyby byl závod o něco delší, mohl český běžec útočit i na medaili. Po stříbru na loňském halovém mistrovství světa v Portlandu ukázal, že se může měřit s nejlepšími mílaři i pod otevřeným nebem.

V běhu žen na 5000 metrů na mistrovství světa v Londýně zvítězila Hellen Obiriová z Keni v čase 14:34,86. Ve velkém souboji připravila obhájkyni titulu a vítězku desítky Almaz Ayanaovou z Etiopie o double.

Zatímco běh na 10.000 m byl velkým sólem světové rekordmanky Ayanaové, na poloviční trati se na ni jako stín nalepila Obiriová, držitelka letos nejlepšího času. Uprostřed posledního kola šla nezadržitelně do čela a v cíli měla více než pětisekundový náskok. Bronz si odveze Sifan Hassanová z Nizozemska jako náplast na zklamání z patnáctistovky, v níž byla největší favoritkou.

Běh na 800 m vyhrála podle očekávání Caster Semenyaová z Jihoafrické republiky v nejlepším čase roku 1:55,16. Zopakovala triumf z MS v Berlíně v roce 2009 a z loňské olympiády v Riu de Janeiro.

Po patnáctistovce, kde začala finišovat příliš pozdě a stačilo to jen na bronz, tentokrát nastoupila včas a soupeřky jen přihlížely. Rychleji na MS dokázala běžet jen Jarmila Kratochvílová při premiéře šampionátu v roce 1983 v Helsinkách.

Chorvatská diskařka Sandra Perkovičová letos jako jediná přehodila sedmdesátimetrovou hranici a v Londýně to zopakovala v druhém pokusu. Dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa z roku 2013 z Moskvy hodem dlouhým 70,31 m způsobila, že dál se bojovalo jen o stříbro.

To si odveze Australanka Dani Stevensová, která po dlouhé době navázala na titul z roku 2009. Své letošní maximum zlepšila v poslední sérii na 69,64 m. Třetí skončila osmatřicetiletá Francouzka Mélina Robertová-Michonová, držitelka stříbra z Ria de Janeiro. Obhájkyně titulu Denia Caballerová z Kuby zůstala bez medaile.

Štafetu žen na 4×400 m vyhrály s velkým náskokem Američanky v čase 3:19,02. Allyson Felixová, běžící na druhém úseku, získala jedenácté zlato a celkově šestnáctou medaili a jako nejúspěšnější atletka historie MS předstihla i Usaina Bolta.

Téměř šestisekundový náskok před stříbrnou domácí štafetou nemá v historii šampionátů obdoby. Jamajská černá série měla další pokračování. Obhájkyně titulu skončily kvůli svalovému zranění McLaughlinové-Whilbyové už na druhém úseku.