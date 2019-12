Vlach je po první sezoně mezi muži nejlepším pětibojařem. Díky evropským bronzům

Hned po své premiérové sezoně mezi muži se stal Martin Vlach nejlepším českým moderním pětibojařem. Vítězství v anketě za rok 2019 dvaadvacetiletému závodníkovi vynesly především dvě bronzové medaile z mistrovství Evropy v britském Bathu. Cenu převzal na galavečeru v Praze.

Třetí příčkou mezi jednotlivci na srpnovém evropském šampionátu si Vlach zároveň zajistil účastnické místo na olympijských hrách za rok v Tokiu. Druhý bronz v Bathu získal s přispěním Jana Kufa a Ondřeje Polívky v soutěži týmů.

"Je to hezké zakončení sezony. Asi bych lhal, kdybych řekl, že jsem to nečekal, ale je tu spousta dalších skvělých pětibojařů," řekl Vlach při vyhlášení. "Do seniorů jsem trochu nahlédl už loni, ale je pravda, že pro letošek jsem se toho přechodu z juniorů trochu bál. Tak snad to dopadlo dobře, ale stále je hodně co zlepšovat. Je to takové zadostiučinění a bude to vzpruha do dalšího tréninku."

Vlach v premiérové sezoně mezi seniory absolvoval téměř celý Světový pohár a všechny své starty proměnil ve finálovou účast. Nejvýše skončil dvanáctý v úvodním podniku v Káhiře. Stejnou příčku obsadil tak ve finále SP v Tokiu. Na domácím Světovém poháru v Praze skončil třináctý.

Ve všech závodech suverénně ovládl závěrečnou kombinovanou disciplínu. "Hlavní je mít dobrého trenéra a poslouchat jeho rady," říkal se smíchem, jaký má recept a dodal: "Ale já bych byl skoro radši horší běžec, ale lepší šermíř, na tom ještě musím pracovat."

Loňský vítěz ankety osmadvacetiletý Kuf má za sebou "stříbrnou" sezonu. Druhý skončil v anketě, úvodním podniku SP v Káhiře i v celkové klasifikaci seriálu. Na mistrovství Evropy byl o dvě místa za Vlachem.

Evropský šampionát v Bathu přinesl životní výsledek Elišce Přibylové a Davidu Kindlovi, kteří získali stříbro ve smíšených štafetách. Přibylové se v mixu dařilo také na Světovém poháru v Káhiře, kde s Ondřejem Polívkou skončili stříbrní.

Do Síně slávy vstoupili Petr Blažek a Tomáš Fleissner, členové bronzového družstva z mistrovství světa v Budapešti 1989. V Maďarsku s nimi bronz získal Milan Kadlec, který byl do Síně slávy uveden už loni.

Blažek byl v Budapešti bronzový i v individuální soutěži, zároveň je dvojnásobným stříbrným medailistou z ME 1993, členem bronzové štafety z ME 1987 a účastníkem olympiády v Barceloně 1992. Hry v Barceloně absolvoval také Tomáš Fleissner, který reprezentoval i v Soulu 1988.