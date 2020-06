Noolův přešlap zkoumali i geodeti, Šebrle zášť necítí. Estonský desetibojař slaví 50

Doma v Estonsku je národním hrdinou, v Česku znají Erkiho Noola fanoušci atletiky spíše jako toho, kdo vyhrál desetiboj v Sydney po přešlapu. Tak vnímají svého bývalého velkého rivala také Roman Šebrle a Tomáš Dvořák. Nool dnes slaví padesáté narozeniny a Šebrle potvrdil, že pošle do Pobaltí gratulaci.

"Erki slaví padesát, jo? To je docela významný milník, něco mu napíšu," hlásí Šebrle. "Nejsme nějak speciálně v kontaktu, ale na Facebooku a na Instagramu o sobě víme," upřesňuje český desetibojařský rekordman.

Šebrle s Estoncem se utkávali pravidelně skoro ve všech závodech na přelomu tisíciletí a bývali velkými rivaly. "Troufnu si říct, že Erki by řekl to samé. Byli jsme ve světové špičce největšími soupeři," podotýká Šebrle.

"V desetiboji je skvělá parta, každý má své disciplíny, takže tam svým způsobem chybí přímá konkurence. Rivalita tam samozřejmě je, ovšem jinak bych řekl, že desetibojaři jsou nejlepší kamarádi. Erki byl mimo stadion v pohodě, byla s ním velká legrace, ale při závodech byl dost uzavřený do sebe," pokračuje olympijský vítěz z Atén 2004.

Na zlatou olympijskou medaili si musel Šebrle počkat právě až do Atén, o čtyři roky dříve v Sydney se totiž na vrchol postavil Nool. A podle mnoha lidí stříbrnému Čechovi první místo doslova ukradl. Klíčová část hned od začátku mimořádně vyrovnaného závodu v roce 2000 přišla v disku.

Šebrle na začátku druhého dne vyhrál překážky a posunul se průběžně na třetí místo. V disku odházel s první skupinou a jeho velký rival Nool přišel na řadu v druhé grupě. Začaly obrovské problémy. Estonec poslal dva první pokusy do ochranné sítě a hrozilo mu, že zapíše nulu.

Něco podobného se mu stalo už v roce 1999 na mistrovství světa v Seville, kde nezdolal svou základní výšku ve skoku o tyči a významně tím Dvořákovi usnadnil cestu za titulem světového šampiona. V Austrálii čelil stejné katastrofě při závodě pod pěti kruhy, přitom v životní formě.

"Před třetím pokusem se všechny zraky upřely na mě, vůbec jsem neměl klid. Šíleně mě to rozptylovalo," přiznal později Nool. Roztočil se v kruhu s diskem k třetímu pokusu a poslal náčiní do průměrné vzdálenosti 43,66 metru. I tak mu spadl kámen ze srdce, udržel se ve hře o medaili.

Rozhodčí zvedl bílý praporek, hned potom červený. Dvořák, který házel s Noolem ve stejné skupině a sledoval jeho finální pokus z bezprostřední blízkosti, měl okamžitě jasno. "Hned jsem slyšel Tomáše Dvořáka, jak říká, že je to přešlap," vzpomínal Estonec. Podle opakovaného záběru se Nool skutečně při odhodu podrážkou opřel o hranu sektoru.

"Viděl jsem to na vlastní oči. Navíc Erki vyšel z kruhu ještě dříve, než disk dopadl na zem. To se také nesmí," hlásil třetí český účastník závodu Jiří Ryba. Atmosféra na olympijském stadionu pořádně zhoustla.

Estonská výprava protestovala a uspěla, Noolovi byl pokus uznán. Proti tomu se okamžitě ohradili Češi, Američané a Britové, kteří měli své atlety ve hře o medaile. Marně, Nool pokračoval na čtvrtém místě a po tyčce a oštěpu byl druhý mezi Američanem Chrisem Huffinsem a Šebrlem.

Závěrečnou patnáctistovku zvládl z této trojice nejlépe Šebrle, ale Nool zůstal za ním v dostatečně malém odstupu na to, aby v celkovém pořadí svůj náskok udržel. Naopak Huffins klesl na bronzovou pozici. Český atlet slavil první velkou medaili na světové scéně, ze stříbra měl radost.

Sám však uznává, že pokud by olympiádu nevyhrál o čtyři roky později v Řecku, až dodnes by nejspíš cítil pocit křivdy kvůli Noolovu přešlapu.

"Zpětně vůbec nechápu, že to neuznali jako přešlap. Mám doma záznam z České televize, viděl jsem to mnohokrát. Není tam vůbec co řešit," tvrdí Šebrle. "Ale žádnou zášť k Erkimu necítím, nemusel ten dotek cítit. Je to v závodě velký stres a soustředění," dodává jedním dechem.

"On se musí vyrovnat sám se sebou, se svým svědomím. Pokud přešlap necítil, nedivím se, že se s tím srovnal rychle," pokračuje Šebrle na adresu muže, který měl v Sydney namále i při deváté disciplíně oštěpu. Ale tam nemohlo být o regulérnosti Noolova třetího pokusu sporu.

Estonec přijel v roce 2001 na závody do Česka a v rozhovoru pro MF Dnes řekl: "Když jury rozhodla, měl by být konec debat. Všichni vědí, že je to její poslední rozhodnutí. Pak už nebyl žádný důvod k dalším bojům a hloupým emocím." Šebrle a Dvořák tento pohled na věc nesdílí.

"Erkimu dost pomohlo, že ho trénoval Brit Daley Thompson (olympijský vítěz v desetiboji z let 1980 a 1984, mistr světa z roku 1983, pozn. red.). On měl docela významné slovo, jeho lobby určitě zahrála nějakou roli," říká 45letý rodák z Lanškrouna.

Jinými slovy pojmenoval Noolovu výhru Dvořák v příběhu z roku 2018 na webu Bez frází. "Přešlápl v disku a bylo mu odpuštěno jen díky tlačence v zákulisí," prohlásil natvrdo trojnásobný světový šampion v desetiboji.

Český atletický svaz si potom nechal u geodetické a fotometrické firmy udělat odbornou analýzu Noolova třetího pokusu, jež potvrdila správnost rozhodnutí jury. Zdánlivý přešlap prý způsobil stín a ve skutečnosti dělilo Estoncovu podrážku od hrany diskařského sektoru devět milimetrů.

"Bavíme se o analýze z roku 2000 nebo 2001, kamery nebyly na takové úrovni jako dnes. Mohlo to být jen marketingové prohlášení, aby už ta kauza utichla," mávne rukou Šebrle. Jeho období přišlo v následujících letech, kdy nejprve v Götzisu jako první v historii překonal limit devíti tisíc bodů a později v Aténách dobyl olympijské zlato.

"Závod v Sydney byl krásný a napínavý až do konce. Podle výkonnosti z té doby měl vyhrát Tomáš Dvořák, ale ze hry o medaile ho vyřadilo zranění. Já, Erki, Chris Huffins i Dean Macey jsme uměli kolem 8600 nebo 8700 bodů. Každý, kdo měl medaili, musel být šťastný," popisuje Šebrle.

Nool vyhrál ziskem 8641 bodů, o čtyři roky později v Aténách už však v 34 letech na špičku nestačil a skončil osmý. Šebrle zvítězil v olympijském rekordu 8893 bodů ve skvělém souboji proti Američanu Bryanu Clayovi.

Nool se hlavně díky olympijskému triumfu stal v Estonsku nesmrtelným. Po odtrhnutí od Sovětského svazu je jedním ze tří zlatých medailistů na letní olympiádě z této malé pobaltské země. Žijící legenda.

"Erki pořádal každoročně sedmibojařský mítink Erki Nool Reval Cup, což byl nejlepší sedmiboj na světě. Estonci tím hodně žili, desetiboj opravdu zbožňují," potvrzuje Šebrle, který po Noolovi soupeřil i s jeho mladšími krajany Mikkem Pahapillem nebo Andresem Rajou. Dnes je hvězdou úřadující vicemistr světa v desetiboji Maicel Uibo.

Nool se dal po skončení atletické kariéry na politickou dráhu. Působil v orgánech evropské atletiky, byl zvolen do estonského parlamentu a je členem domácího olympijského výboru.

Podívejte se na video o desetiboji v Sydney. Hod diskem i s výpověďmi Erkiho Noola a jeho kontroverzním třetím pokusem do času cca 6:55.