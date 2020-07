Dva měsíce po porodu se Vrabcová Nývltová vrátila na atletickou dráhu

Eva Vrabcová Nývltová, která se před dvěma měsíci stala maminkou dcery Adélky, se o víkendu vrátila do atletického života. "Jsem v pohodě, zdravotně v pořádku a postupně zvyšuji fyzickou zátěž," říká bronzová maratonkyně z předloňského ME.

Jaké byly poslední dva měsíce ve vašem novém životě?

Občas mě bolela kolena, ale jinak proběhlo všechno k plné spokojenosti. Tělo si na všechny změny zvyká a respektuje je. Adélka je klidná, výborně spí, přes den si hraje a často ji krmím, aby dohnala určité manko ve váze. Se mnou se o ní stará manžel, babička, teta - no prostě je v početné starostlivé péči (smích).

Zdravotní stav vám dovolil návrat na atletickou dráhu. Jaký to byl závod?

V rámci Trutnovského půlmaratonu to byl spíš rodinný štafetový běh. Se mnou byli totiž v našem kvartetu manžel, trenér a domácí lékařka. Zpočátku jsem to brala jako klidný tréninkový rozběh, ale musím se přiznat, že jeho atmosféra mě donutila k rychlejšímu tempu, než jsem původně myslela. Jsem spokojena, že jsem delší dobu vydržela běžet bez přestávky. Zároveň jsem však zjistila, že k návratu do potřebných časů mě čeká spousta práce.

Aspoň s lehkým tréninkem jste už začala?

Už před třemi týdny, ale spíš jsem častěji jezdila na kole a kolečkových lyžích, než abych zkoušela běžeckou zátěž. Zdravotně jsem v pořádku, přesto však musím tělo zatěžovat postupně, nesmím nic přehnat.

Máte už představu o svém dalším programu?

Koncem července se vydám na Boží Dar na třítýdenní soustředění a někdy v srpnu bych se v Ostravě ráda zúčastnila závodu na 10 kilometrů. Uvidím, co mě prozradí zmíněná příprava v Krušných horách, která už by měla být se stoprocentní zátěží. Mrzí mě, že byla zrušena řada zajímavých závodů, především pak maratony v Praze a New Yorku, ale nabízí se půlmaraton v Olomouci. Největší mezinárodní akcí by měl být 6. prosince maraton ve Valencii, na kterém by šlo o můj první pokus k získání letenky do Tokia.

Co říkáte informaci, že údajně více než polovina obyvatel tohoto japonského velkoměsta s pořádáním olympiády v příštím roce nesouhlasí?

Já se jim nedivím, ale myslím si, že je ještě brzy na nějaké závěry. Úlevy a naopak nová bezpečnostní nařízení v souvislosti s pandemii koronaviru se stále mění. Jistota není ani v našem běžném životě, natož abychom s ní mohli počítat někdy až za rok a navíc daleko od nás.

Přesto po třech zimních olympiádách a jedné letní byste asi znovu ráda našla cestu na tuto vrcholnou sportovní událost…

To nezapírám, udělám maximum pro splnění předepsaného limitu, ale pokud by se mi to nepodařilo, tak nešťastná kvůli tomu nebudu.