Dos Santos vyhrál na MS dlouhé překážky ve třetím čase historie, Warholm neuspěl

Bronzový olympijský medailista Alison dos Santos na světovém šampionátu potvrdil, že je v této sezoně nejlepším závodníkem na 400 metrů překážek. Zvítězil ve třetím nejrychlejším čase všech dob 46,29 sekundy. Bývalého světového rekordmana Kevina Younga připravil po 29 letech o rekord šampionátu.

Světový rekordman, olympijský šampion a vítěz posledních dvou MS Karsten Warholm při návratu po zranění v závěru nestačil a skončil sedmý.

Hvězdný Nor, který až v Eugene dokončil své první běhy v této sezoně, rozběhl finále tradičně odvážně a v polovině vedl. Ještě sto metrů před cílem byl třetí dvě desetiny za vedoucím Dos Santosem, ale pak mu došly síly a doběhl v poli poražených za 48,42 sekundy.

Hned dva překážkáři se dostali pod Youngův výkon 47,18 ze Stuttgartu 1993, kde byly do úterního večera k vidění nejrychlejší dlouhé překážky na mistrovství světa. Za dvaadvacetiletým Dos Santosem měl odstup šesti desetin sekundy domácí Rai Benjamin, pro něhož je to po MS 2019 a loňské olympiádě už třetí stříbro na velké akci. Bronz získal další Američan Trevor Bassitt (47,39).

Překvapivý vývoj mělo finále patnáctistovky. Olympijský vítěz Jakob Ingebrigtsen společně se spolufavorizovnými Keňany udával tempo, ale v poslední zatáčce zaútočil Jake Wightman. Britský mílař, jehož dosud největším úspěchem byl evropský bronz z roku 2018, proběhl cílem jako první v nejlepším světovém čase sezony 3:29,23. Byl z toho sám očividně šokovaný. Jeho životní úspěch na stadionu Hayward Field komentoval jeho otec Geoff, který při MS pracuje jako hlasatel.

Do Evropy putují všechny medaile z patnáctistovky. Za Wightmanem a Ingebrigtsenem finišoval třetí Španěl Mohamed Katir. Afričané se propadli daleko za medailové příčky. Obhájce titulu Timothy Cheruyiot skončil šestý, další Keňan Abel Kipsang byl sedmý.

Ani ve skoku do výšky nevyhrála favoritka. Ukrajinka Jaroslava Mahučichová sice napodruhé překonala 202 centimetrů, ale to nestačilo. K životnímu výkonu se totiž vzepjala Australanka Eleanor Pattersonová. Poprvé v kariéře se dostala přes dva metry a pak napoprvé zdolala 202. O dva centimetry výše neuspěla, ale 204 neskočila ani Mahučichová, takže Pattersonová po letošním světovém stříbru z haly získala titul pod širým nebem.

V soutěži výškařek chyběla olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa Maria Lasickeneová, která stejně jako ostatní ruští atleti nesmí na mezinárodních akcí závodit kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

Historicky nejmladším mistrem světa v hodu diskem se stal třiadvacetiletý Kristjan Čeh. Slovinský vrhač v Eugene zvítězil v rekordu šampionátu 71,13 metru. O nejlepší výkon v dějinách MS připravil po sedmnácti letech Litevce Virgilija Aleknu, jehož devatenáctiletý syn Mykolas v Eugene získal stříbro za 69,27 metru. Litevský úspěch podtrhl třetím místem jednatřicetiletý Andrius Gudžius (67,55).

Mistrovství světa v atletice v Eugene (USA)

Finále, muži - 1500 m: 1. Wightman (Brit.) 3:29,23, 2. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:29,47, 3. Katir 3:29,90, 4. García (oba Šp.) 3:30,20, 5. Kerr (Brit.) 3:30,60, 6. Cheruiyot 3:30,69, 7. Kipsang (oba Keňa) 3:31,21, 8. Lemi (Et.) 3:32,98. 400 m př.: 1. Dos Santos (Braz.) 46,29, 2. Benjamin 46,89, 3. Bassitt (oba USA) 47,39, 4. Happio (Fr.) 47,41, 5. Rosser (USA) 47,88, 6. Hyde (Jam.) 48,03, 7. Warholm (Nor.) 48,42, 8. Mägi (Est.) 48,92. Disk: 1. Čeh (Slovin.) 71,13, 2. Alekna 69,27, 3. Gudžius (oba Lit.) 67,55, 4. Stahl 67,10, 5. Pettersson (oba Švéd.) 67,00, 6. Denny (Austr.) 66,47, 7. Firfirica (Rum.), 8. Rose (Sam.) oba 65,57.

Ženy, výška: 1. Pattersonová (Austr.), 2. Mahučichová (Ukr.) obě 202, 3. Vallortigaraová (It.), 4. Geraščenková (Ukr.) obě 200, 5. Olyslagersová (Austr.), 6. Sadullajevová (Uzb.), 7. Bruusová (Est.), 8. Dubovická (Kaz.) všechny 196.