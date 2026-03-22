Další světová medaile pro českou atletiku. Švábíková vybojovala kuriózní bronz

Tyčkařka Amálie Švábíková získala bronz na halovém MS. Měla čistý zápis do 470 centimetrů a dělila se o třetí místo s dalšími dvěma soupeřkami.
Guardiola přechytračil Artetu. Zázračný mladík rozhodl o trofeji pro City, Arsenal zklamal
Fotbalisté Manchesteru City ve finále anglického Ligového poháru porazili Arsenal 2:0. Trofej získali po pěti letech a podeváté v historii.
ŽIVĚ Ukrajina vyslala na Rusko bezmála 300 dronů, úřady hlásí raněné
Ukrajina v noci na sobotu vyslala na Rusko 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku konfliktu. Úřady hlásí nejméně dva zraněné, napsala s odvoláním na ruské ministerstvo obrany agentura AFP. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi a podniká odvetné údery.
Ve Slovinsku vláda zavedla kvůli nedostatku paliv limity při tankování na benzinkách
Ve Slovinsku kvůli nedostatku pohonných hmot na čerpacích stanicích úřady v neděli zavedly dočasná omezení při tankování: 50 litrů na den pro soukromé vozy, 200 litrů pro firmy a další prioritní uživatele, jako jsou zemědělci, napsala agentura Reuters. Omezení zůstanou v platnosti do odvolání, oznámil v sobotu večer premiér Robert Golob.
Tak pozor: Lehečka a jeho životní Miami. Čech odklidil i rozjetého Američana
Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji Masters v Miami poprvé v kariéře do osmifinále. Američana Ethana Quinna ve 3. kole porazil 6:3, 7:6.
ŽIVĚ Otevřete Hormuzský průliv, nebo srovnáme vaše elektrárny se zemí, hrozí Trump Íránu
Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer 48hodinové ultimátum Íránu na úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, "počínaje tou největší". Trump to oznámil v příspěvku na své sociální síti.