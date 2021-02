Pavel Maslák vyhrál Czech Indoor Gala a vede evropské tabulky

Čtvrtkař Pavel Maslák vyhrál halový atletický mítink Czech Indoor Gala v Ostravě. Časem 46,22 sekundy se posunul do čela letošních evropských tabulek. Ve srovnání s pátečním vstupem do sezony v Karlsruhe byl trojnásobný halový mistr světa i Evropy o 77 setin rychlejší.

Maslák si vzal zpět pozici české jedničky. V Ostravě nedal soupeřům včetně největšího domácího konkurenta Víta Müllera šanci. K mantinelu seběhl jako první a vedoucí pozici udržel. "Bylo to plynulé, zrychlené tak akorát a šlo to vidět na tom závěrečné čase. Myslím si, že mi to jelo docela dobře celou trať. Ve finiši mi chyběli diváci, kteří by mě hnali k ještě lepšímu času," řekl České televizi.

Vedl si lépe takticky než v Karlsruhe. "Tam jsem měl po trati hodně sil, ale běžel jsem pomalu, protože jsem tam neměl prostor. Dnes jsem seběhl první, prostor tam měl a bylo to znát na tom čase," radoval se.

Osobní rekordy si vylepšili oba čeští půlkaři. Tentokrát byl z nich lepší Filip Šnejdr, který doběhl druhý hned za Britem Jamiem Webbem v čase 1:46,63. Tím se posunul na čtvrté místo tuzemských historických tabulek před Lukáše Hodbodě, jenž skončil třetí rovněž v osobním rekordu 1:46,93.

Na Czech Indoor Gala, které se kvůli koronaviru koná bez diváků, se ještě představí čeští rekordmani v kouli a dálce Tomáš Staněk a Radek Juška.

Czech Indoor Gala, mezinárodní halový atletický mítink v Ostravě:

Muži:

60 m: 1. Bromby (Brit.) 6,65, 2. Veleba (ČR) a Kopeč (Pol.) oba 6,67, …7. Krsek 6,81, 8. Stromšík (oba ČR) 6,82.

400 m: 1. Maslák (ČR) 46,22, 2. Dos Santos (Portug.) 46,64, 3. Müller 46,65, …5. Desenský 46,99, 6. Lehar 46,53, 8. Šorm (všichni ČR) 47,73.

800 m: 1. Webb (Brit.) 1:46,45, 2. Šnejdr 1:46,63, 3. Hodboď (oba ČR) 1:46,93.

1500 m: 1. Szögi (Maď.) 3:39,28, 2. Grethen (Luc.) 3:39,49, 3. Sasínek 3:39,75, …5. Friš 3:40,38, 13. Kotyza (všichni ČR) 4:01,15.

Výška: 1. Ivanov (Bulh.) 221, 2. Štefela (ČR), 3. Bakosi (Maď.) oba 217, …6. Bahník (ČR) 213.

Dálka: 1. Juška (ČR) 790, 2. Banigo (Brit.) 759, 3. Róžaňski (Pol.) 758, …7. Bystroň 732, 9. Navrátil (oba ČR) 661.

Koule: 1. Staněk (ČR) 20,94, 2. Hassan (Eg.) 20,67, 3. Szyszkowski (Pol.) 20,05.

Ženy:

60 m: 1. Samuelová (Niz.) 7,28, 2. Jeftimovová (Bul.) 7,33, 3. Adameková (Pol.) 7,38, 4. Pírková 7,44, 5. Kubíčková 7,53, 6. Kožuškaničová 7,62, …8. B. Dvořáková (všechny ČR) 7,65.

400 m: 1. Bolingová (Belg.) 52,89, 2. Vasilíuová (Řec.) 52,96, 3. Petržilková 53,67, …5. Hofmanová (obě ČR) 54,07.

1500 m: 1. Bahtová (Švéd.) 4:15,88, 2. Wagnerová-Gyürkesová (Maď.) 4:16,14, 3. Mezuliáníková (ČR) 4:16,32.

60 m př.: 1. Skrzyszkowská (Pol.) 8,02, 2. Nesteriucová (Rum.) 8,15, 3. Lavinová (Ir.) 8,18, …7. Štolová 8,21, 8. Jiranová (obě ČR) 8,22.

Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 470, 2. Maláčová (ČR) 443, 3. Bernsteinová (Izr.) a Švábíková obě 435, …6. Pöschlová (obě ČR) 380.