Byla jsem fotbalistka na dráze, líčí atletická hvězda. Legenda jí radí, ať přestoupí

Na čtvrtce je momentálně čtvrtou ženou letošních světových tabulek. Dvacetiletá Lada Vondrová se přitom atletice, konkrétně běžeckým disciplinám, začala věnovat až od 16 let.

Už o dva roky později se na hladké čtvrtce i na té s překážkami zařadila mezi českou špičku a loni si přivezla stříbrnou medaili z mistrovství Evropy do 23 let. "Mým nejbližším cílem na víkendovém mistrovství republiky v Plzni je zlatá medaile ze závodu na 400 metrů," netají v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Proč jste s atletikou začala až v dorosteneckých letech?

Od šesti let jsem se věnovala fotbalu, ale po zranění kolena jsem už nechtěla dál riskovat osobní souboje na trávníku a začala běhat. Na fotbal se už jen občas dívám v televizi, ale v české lize nikomu nefandím. Ze zahraničních klubů jsou pro mě jedničkami Real Madrid a Chelsea. Pokud hrají spolu, tak trošku víc přeju španělskému šampionovi.

Kdy jste měla na domácím šampionátu premiéru?

V roce 2015 a bylo to také v Plzni. Byla jsem tam spíš jako fotbalistka na dráze. Běžela jsem 400 metrů překážek a teprve po závodě jsem se z rozhlasu dověděla, že jsem splnila limit na mistrovství světa do 17 let. Tuto disciplínu jsem však brzy ze svého běžeckého programu vypustila. Hlavně už kvůli zmíněnému kdysi zraněnému kolenu.

Máte za sebou tři starty na mistrovství republiky, z nichž jste si odvezla dva bronzy a jedno stříbro. S jakými představami odjedete do Plzně?

Především chci bojovat o titul v závodě na 400 metrů, a pokud budou příznivé podmínky, tak třeba vytvořit i nový osobní rekord, který je starý přibližně už měsíc a má hodnotu 51,35 sekundy. Za necelou hodinu je potom finále na poloviční trati, takže pokud budu celkově v pohodě, tak se pokusím o co nejlepší výkon i na dvoustovce, na které jsem letos časem 23,40 mezi českými sprinterkami nejrychlejší.

Co pro vás domácí šampionát znamená?

Jde o hodně, nelze ho srovnávat třeba s extraligou. Proto i hlavu budu mít nastavenou na kvalitní výkon, který by byl moji vizitkou i v předpokládaných zahraničních startech.

Už víte, kam se letos ještě vydáte?

Mám potvrzenou účast na Diamantové lize ve Stockholmu a v Římě. Už koncem srpna bych se měla představit i v Maďarsku, ale zatím jsou prý do Budapešti zakázané lety, což by mi nevadilo, jela bych vlakem, ale nerada bych tam přijela pro informaci, že závody se zrušily. Každopádně čekají mě první velké zahraniční závody mezi ženami a s nimi i šance ukázat se v dobrém světle.

Setkáváte se někdy s legendární atletkou na 400 a 800 metrů Jarmilou Kratochvílovou?

Občas se vidíme na soustředěních v Čáslavi a jsem jí velice vděčná za každou radu. Snaží se mě také přesvědčit, abych se věnovala osmistovce, na které se však zatím necítím dobře, a proto také o tomto "přestupu" zatím neuvažuji. Když se však na čtyřstovce přestanu zlepšovat, tak třeba zkusím i dvojnásobnou trať. To chce však čas.