Atletika děti zajímá, ale v juniorských kategoriích přichází útlum, říká Šebrle o nových nadějích

před 1 hodinou

Už pátým rokem jen sleduje, jak si vedou jeho následovníci. Vícebojař Roman Šebrle, olympijský vítěz z Atén a první přemožitel bájné hranice 9000 bodů, ukončil v roce 2013 sportovní kariéru a čeká, kdo z českých atletů se přiblíží jeho skvělým úspěchům. "Věřím, že Adam Helecelet se na evropském šampionátu v Berlíně protlačí na přední příčky," říká mistr světa z roku 2007 a současný moderátor televize Prima v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Na nedávném halovém mistrovství světa v Birminghamu skončil český zástupce Jan Doležal v sedmiboji devátý. Jak se vám jeho výkony líbily?

Vešel se do elitní desítky, což není špatné umístění, i když od medailových příček ho dělilo skoro pět set bodů. Byl to jeho první velký závod a necítil se v optimální formě, určitě měl na víc. Nelze však přehlédnout, že na jednu ze dvou vrcholných akcí sezony se lépe připravuje při dlouhodobé jisté účasti, které se Honza dočkal až na halovém mistrovství republiky. Je mu teprve 21 let, takže teď to chce postupně vylepšovat v jednotlivých disciplinách osobní rekordy a mít dost času na přípravu před letním evropským šampionátem v Berlíně.

Myslíte si, že se může během příštích let na mezinárodní scéně výrazně prosadit?

Je určitě nadějný a bude záležet na tom, kam až se mu podaří posouvat výkony v jednotlivých disciplinách. Má například silnou dálku, ve které lze nasbírat hodně bodů. Mistrovství Evropy bude však něco jiného než hala v Birminghamu. Body bude sbírat i v oštěpu, disku, v bězích na 400 i 1500 metrů. Uvidíme, jak dosud získané zkušenosti ze sedmiboje využije v desetiboji.

V Birminghamu chyběl Adam Helcelet…

Nevyšla mu tyčka na domácím šampionátu, což ho stálo nominaci do Anglie. Jistě to bylo pro něj nepříjemné, ale věřím, že na letní sezonu se připraví dobře a na mistrovství Evropy se zase protlačí na některou z předních příček. Určitě nezapomněl na své loňské vystoupení na mistrovství světa v Londýně, kde první den měl hodně špatný a druhý výborný. Těžko hledat vysvětlení, spíš se po prvním nevydařeném dni navazuje zase nevalnými výkony. Sám musí vědět, proč se to stalo a poučit se z toho.

Jak vlastně vidíte budoucnost české atletiky? Kdo z nadějí má podle vás v nejbližší době šanci proniknout do špičky?

Zjišťuju, že děti mají o atletiku zájem, ale v juniorské kategorii přichází jakýsi útlum. Bude záležet na tom, jak současní dorostenci budou na sobě dál pracovat. Ze současných reprezentačních mladíků o sobě začíná vědět dálkař Radek Juška, ale v obrovské světové konkurenci ho zatím většinou těší jen postup do finále. Několika výbornými výkony na sebe upozornila i výškařka Michaela Hrubá, ale v poslední době výkonnostně stagnuje. Chce to zamyslet se s trenérem, v čem je hlavní příčina.

Troufnete si odhadnout, kdo bude mít v Berlíně medailové ambice?

Jsem optimista. Pořád máme několik špičkových atletů, kteří mohou bojovat o nejvyšší příčky. Přestože bude chybět Špotáková, tak mezi další esa patří koulař Staněk, oštěpař Vadlejch, čtvrtkař Maslák, překážkářka Hejnová i někteří další. Bude záležet na tom, jak se na letní sezonu připraví a komu se podaří svá současná osobní maxima ještě zlepšit. Mají na to ještě dost času.