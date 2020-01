Britové nechtějí jen tak vydat Farahovy dopingové vzorky

Britská antidopingová agentura nehodlá vydat vzorky vytrvalce Mo Faraha pro vyšetřování v kauze jeho bývalého kouče Alberta Salazara, pokud americká strana nepřijde s konkrétním podezřením, že obsahují zakázanou látku. Britskému listu The Guardian to řekla výkonná ředitelka agentury Nicole Sapsteadová.

Kontroverzní trenér elitních vytrvalců Salazar dostal loni na podzim v době konání atletického mistrovství světa čtyřletý trest za doping. Kubánský rodák podle Americké antidopingové agentury (USADA) porušoval dopingová pravidla v roli šéfa tréninkové skupiny Nike Oregon Project (NOP). Údajně obchodoval se zakázaným testosteronem a pomáhal některým svým svěřencům ovlivňovat antidopingové kontroly.

Firma Nike vzápětí projekt ukončila a skupinu, ve které byla i dvojnásobná světová šampionka Sifan Hassanová, rozpustila. Salazar se proti verdiktu odvolal.

Čtyřnásobný olympijský vítěz Farah u Salazara trénoval do roku 2017, kdy odešel z dráhy na silnici. Jakékoliv provinění opakovaně odmítal. Dříve se svého kouče zastával, ale po vynesení trestu se postavil proti němu. Nedávno řekl, že by ze skupiny odešel dříve, pokud by věděl o jeho praktikách.

USADA by ráda znovu otestovala vzorky Salazarových svěřenců, ale Britové ty Farahovy bez dalších důkazů poskytnout nechtějí. "Podporujeme USADA v jejím vyšetřování Nike Oregon Projectu. Ale když otevřete vzorek, rozmrazíte ho a pak znovu zmrazíte, tak ho postupně znehodnocujete. Řekla jsem USADA: 'Musíte mi být schopni předložit konkrétní důkazy o tom, co hledáte, ne aby to bylo jen odevzdání naslepo.'," uvedla Sapsteadová.

Nechce riskovat, že vzorky budou poškozeny natolik, že to znemožní jejich zpětné testování v pozdějších letech po objevení nových metod. Naznačila, že by možná nevyhověla ani případnému požadavku Světové antidopingové agentury (WADA). "To by se vidělo, až by na to došlo. Z mého pohledu jsou všechny vzorky odebrané Britskou antidopingovou agenturou majetkem Britské antidopingové agentury," dodala.