Běžkyně Savinovová přijde kvůli dopingu o tituly z OH, MS a ME

před 1 hodinou

Jednatřicetiletá atletka tak přijde mimo jiné o zlaté medaile z mistrovství Evropy v Barceloně 2010, mistrovství světa v Tegu 2011 a olympijských her v Londýně. Vrátit bude muset také stříbro z MS v Moskvě 2013.

Lausanne – Ruská běžkyně na 800 metrů Maria Savinovová dostala čtyřletý distanc od Sportovního arbitrážního soudu (CAS) za doping v období od července roku 2010 do srpna 2013. Jednatřicetiletá atletka tak přijde mimo jiné o zlaté medaile z mistrovství Evropy v Barceloně 2010, mistrovství světa v Tegu 2011 a olympijských her v Londýně. Vrátit bude muset také stříbro z MS v Moskvě 2013.

Po diskvalifikaci Savinovové by měla zlaté medaile z Tegu a Londýna převzít Jihoafričanka Caster Semenyaová, jež skončila v obou závodech druhá. Dodatečnou mistryní Evropy 2010 by se měla stát Nizozemka Yvonne Haková. Česká půlkařka Lenka Masná se z původně šestého místa na ME posune na páté, ve výsledcích MS v Moskvě bude nově sedmá.

CAS v dnešním odůvodnění uvedl, že Savinovovou potrestal na základě jasných důkazů včetně údajů z biologického pasu. Její čtyřletý distanc platí zpětně od srpna roku 2015.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články