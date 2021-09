Bábu těší lepší stav jeho nemocné dcerky i medaile, kterou dostal až po sedmi letech

Řadu let byl suverénně nejlepším českým skokanem do výšky. Od ukončení závodní kariéry v roce 2018 se Jaroslav Bába ve své oblíbené disciplíně věnuje trenéřině a vede i bývalou juniorskou mistryni světa Michaelu Hrubou. Zároveň poskytuje maximální možnou pomoc dcerce Rebece, která se narodila s rozštěpem páteře a její cesta k uzdravení je obrovsky náročná, především finančně.

Jaký je její současný zdravotní stav?

„Lepší, ale bude potřeba ještě nějaký čas, aby byla pro život dobře připravena. Letos v dubnu se podrobila další složité, ale naštěstí i úspěšné operaci, sedm týdnů musela být sádře a teď už několik týdnů s chodítkem po bytě rehabilituje. Celé speciální léčení a řada různých nutných zdravotních pomůcek byla finančně velice náročná. Pomohly nám však různé sbírky, několik společenských akcí a především pak kontakt s jednou nadací. Cesta k uzdravení není snadná, ale věřím, že ji společným úsilím zvládneme.

Minulý víkend jste po sedmi letech obdržel bronzovou medaili z mistrovství Evropy, kterou jste získal po odhalení dopingového případu Rusa Uchova. Myslíte, že kdybyste ji vyhrál hned po výškařském finále v roce 2014, mohla ovlivnit váš sportovní i ekonomický život?

Přestože nešlo o cenný kov z olympiády či mistrovství světa, tak by mi asi pomohla. Ze zkušenosti dobře vím, že rozdíl mezi medailí a čtvrtým místem je na sportovní scéně a hlavně v obchodních jednáních se sponzory obrovský.

S jakými pocity jste ji teď přebíral?

Tak trochu se smíšenými. Rozšířila sice moji sbírku z významných seniorských soutěží, ale je samozřejmě úplně něco jiného získat ji hned po závodě na stupních vítězů, anebo až někdy za sedm let. Nicméně jsem samozřejmě rád, že ji mám. Vrátila mi i hezké vzpomínky na aténskou olympiádu.

Mezi vaše tréninkové svěřence patří také Michaela Hrubá, juniorská mistryně světa z roku 2016 a Evropy z roku 2017. V poslední době se jí ale nedaří podle představ. Co se stalo?

Pronásledují ji opakovaná zranění kotníku na odrazové noze. Po pěkném výkonu 191 centimetrů na mítinku v Řecku byla dokonce naděje i na olympijské hry. Do Tokia nakonec neodletěla a navíc poslední dny opět léčí zlobivý kotník. Je to však tentokrát jen výron a má dost času na rehabilitaci. Příprava začne až v říjnu a teprve potom uvidíme, jak náročný trénink bude moci zvládnout a v jaké kondici vstoupí do halové sezony.