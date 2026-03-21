21. 3. Radek
Reklama
Reklama
Atletická senzace! Úchvatná Manuel získala pro Česko zlatou medaili na halovém MS

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel je halovou mistryní světa. Na šampionátu v Toruni si zlepšila osobní rekord o další dvě desetiny na 50,76 sekundy a po osmi letech ukončila české čekání na medaili z halových světových šampionátů.

World Indoor Championships
Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.Foto: REUTERS
Reklama

Navázala na Pavla Masláka, který své třetí halové světové zlato rovněž v běhu na 400 metrů získal v roce 2018 v Birminghamu.

Dvacetiletá rodačka z Tábora Manuel se letos v hale vrátila ve velkém stylu po loňské pauze, kdy v létě kvůli zranění prakticky nezávodila. Na halové MS přijela s osobním rekordem 51,03 a na šampionátu ho stlačila hluboko pod 51 sekund. Vyhrála druhý finálový běh a před Polkou Natalií Bukowieckou (50,83) a tréninkovou kolegyní Nizozemkou Lieke Klaverovou (51,02) i absolutní pořadí.

Na halovém MS triumfovala jako třetí česká atletka v historii. Před ní to dokázaly půlkařka Ludmila Formanová v roce 1999 a tyčkařka Pavla Hamáčková v roce 2001.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Tennis: BNP Paribas Open-Day 12
Tennis: BNP Paribas Open-Day 12
Tennis: BNP Paribas Open-Day 12

Svět tenisu řeší noční můru polské hvězdy. Rozruch budí podivný vztah s psycholožkou

Její krize se povážlivě prohlubuje. Polská tenisová superstar Iga Šwiateková zatím prožívá sezonu plnou zklamání. Po „historickém“ nezdaru v Miami, kde nezvládla hned svůj úvodní duel s krajankou Magdou Linetteovou, se šestinásobná grandslamová vítězka otevřeně rozpovídala o svém tristním psychickém stavu. Zejména polská média přitom stále hlasitěji zpochybňují přínos její osobní psycholožky.

Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost pořádal na pražské Letné spolek Milion chvilek pro demokracii.
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost pořádal na pražské Letné spolek Milion chvilek pro demokracii.
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost pořádal na pražské Letné spolek Milion chvilek pro demokracii.

ŽIVĚ "Tato země není na prodej, nenecháme si ji ukrást." Na Letné se demonstrovalo proti vládním krokům

Na pražské Letné v sobotu v podvečer po dvou a půl hodinách skončila akce nazvaná Nenecháme si ukrást budoucnost, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Podle organizátorů dorazilo minimálně 250 000 lidí. Demonstrace měla podle předsedy spolku Mikuláše Mináře upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše (ANO), které k nim směřují.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama