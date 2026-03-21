Atletická senzace! Úchvatná Manuel získala pro Česko zlatou medaili na halovém MS

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel je halovou mistryní světa. Na šampionátu v Toruni si zlepšila osobní rekord o další dvě desetiny na 50,76 sekundy a po osmi letech ukončila české čekání na medaili z halových světových šampionátů.
Navázala na Pavla Masláka, který své třetí halové světové zlato rovněž v běhu na 400 metrů získal v roce 2018 v Birminghamu.
Dvacetiletá rodačka z Tábora Manuel se letos v hale vrátila ve velkém stylu po loňské pauze, kdy v létě kvůli zranění prakticky nezávodila. Na halové MS přijela s osobním rekordem 51,03 a na šampionátu ho stlačila hluboko pod 51 sekund. Vyhrála druhý finálový běh a před Polkou Natalií Bukowieckou (50,83) a tréninkovou kolegyní Nizozemkou Lieke Klaverovou (51,02) i absolutní pořadí.
Na halovém MS triumfovala jako třetí česká atletka v historii. Před ní to dokázaly půlkařka Ludmila Formanová v roce 1999 a tyčkařka Pavla Hamáčková v roce 2001.
