Americká sprinterka Richardsonová kvůli marihuaně nejspíš přijde o hry v Tokiu

Policie obvinila 33letého muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy, která se stala v Libochovicích na Litoměřicku. V případě uznání viny mu hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Mimo to je obviněn také z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V tiskové zprávě to uvedl regionální mluvčí policie Daniel Vítek.

"Bude podán podnět k jeho vzetí do vazby," doplnil mluvčí. Motivem muže, který je závislý na drogách, byl majetkový prospěch.

Policie násilný trestný čin vyšetřuje od středečního rána. Nejprve prohledali rodinný dům poté, co je kontaktovala sousedka zavražděné, že o ni má strach. "Její obavy se bohužel potvrdily, policisté v domě našli tělo starší ženy, která podle vyjádření soudní patoložky zemřela v důsledku útoku spáchaného cizí osobou," řekl Vítek. Muže policie zadržela ve čtvrtek před polednem na v Teplicích na Benešově náměstí.