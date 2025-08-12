Ostatní sporty

Smršť českých nadějí. Rada má být hvězda jako Warholm, zlatý dálkař to teprve rozbalí

Ondřej Zoubek Ondřej Zoubek
před 3 hodinami
To byla sklizeň. Čeští atleti se v pondělí vrátili z mistrovství Evropy juniorů ve finském Tampere, kde vybojovali devět medailí. Už před dvěma lety cestovali z Izraele s rekordem, teď ho ještě o jeden cenný kov vylepšili. Česká atletika si zvyká na příjemnou změnu.
Čeští medailisté po návratu z juniorského ME v atletice
Čeští medailisté po návratu z juniorského ME v atletice | Foto: ČTK

Švédsko 2015 - jediná medaile, Itálie 2017 - tři, Švédsko 2019 - čtyři, Estonsko 2021 - dvě, Izrael 2023 - osm, Finsko 2025 - devět.

Po hubenějších letech narazili Češi v kategorii do 20 let znovu na medailovou žílu a věří, že mladé naděje zvládnou přechod do dospělé reprezentace, která si prochází generační obměnou.

Na evropském šampionátu juniorů před dvěma lety vystřelili třeba čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel nebo půlkař Jakub Dudycha, to v Tampere byl jasným tahounem výpravy 18letý běžec Michal Rada.

S naprostou suverenitou získal zlato v běhu na 400 metrů překážek a na závěr mistrovství dotáhl do finiše na prvním místě i štafetu čtvrtkařů.

"Vzadu v hlavě jsem ty dva tituly při odjezdu do Finska měl. Věděl jsem, že šance na to jsou poměrně malé, ale představoval jsem si to a mám velkou radost, že se to povedlo," usmíval se Rada po návratu.

Ve finále individuálního závodu vylepšil vlastní český juniorský rekord na 48,78 sekundy a jen o čtyři setiny zaostal za evropským maximem, které před 41 lety vytvořil Sovět Vladimir Budko.

"Je to jen o Radovi a časomíře," říkal komentátor oficiálního přenosu, když český běžec vbíhal do cílové rovinky s obrovským náskokem.

Účet Evropské atletiky pak na sociální síti X připsal k videu z Radova závodu výmluvný popisek: "Demolice!"

Rada odjížděl do Tampere v pozici mistra Evropy mezi dorostenci a zároveň jako juniorský vicemistr světa z loňského roku. Organizátoři šampionátu z něj od začátku udělali jednu z hlavních tváří akce.

"Tu pozornost jsem vnímal, ale snažil jsem se nebýt tím rozptýlený a nerozhodit se tím," popisoval běžec z Českých Budějovic, který byl na ME spolu se sestrou Ninou, svým o deset minut mladším dvojčetem, jež závodí ve stejné disciplíně.

Po dvou zlatech a výborném výkonu, který dělí jen 51 setin od "áčkového" českého rekordu Jiřího Mužíka, si Rada přečetl a vyslechl také odvážná srovnání s norským fenoménem Karstenem Warholmem.

"Je to parádní a velice mi to lichotí. Obdivuju, jaké časy běhá," odpovídal Rada s odkazem na olympijského vítěze, trojnásobného mistra světa a světového rekordmana (45,94).

Na republikovém šampionátu dospělých v Jablonci v předposlední srpnový víkend vyzve Rada v zajímavém souboji českou jedničku Víta Müllera a zkusí zabojovat také o ostrý limit pro start na mistrovství světa v Tokiu (48,50).

Pro zlato přes bolest

Vedle Rady a štafety čtvrtkařů získal v Tampere třetí české zlato dálkař Petr Meindlschmid, účastník loňské olympiády v Paříži.

Juniorským mistrem Evropy se stal ve svém letošním maximu 789 centimetrů, a to navzdory bolesti, se kterou musí závodit. Měl únavové zlomeniny zánártní kůstky a teď ho trápí výrůstek na patě, který mu dráždí achilovku.

"Je to nepříjemné při chůzi, při běhu. Při každém tréninku cítím, jak mě píchá achilovka. Už mě to bolí půlrok, už jsem si na to trošku zvykl," vysvětloval kudrnatý dálkař po ME.

Přestože vyhrál rozdílem 20 centimetrů, s výkonem spokojený nebyl. Doufá, že na sto procent to teprve rozbalí a svými slovy "konečně vystřelí".

"Jsem na sebe hodně náročný,"  poznamenal 19letý atlet z Uherského Hradiště s osobním rekordem 803 centimetrů, který dříve zvládal kombinovat atletiku s fotbalem.

Šestí v bodovém pořadí národů

Zbylých šest medailí z Tampere má bronzovou hodnotu.

Heroickým finišem skončil třetí na čtvrtce s překážkami Marek Váňa. Bronz mezi juniory brali ještě Matyáš Zach na stodesítce překážek a Ondřej Loupal na hladké čtyřstovce.

Mezi juniorkami obsadily třetí příčku steeplařka Ema Berková, Terezie Táborská na dvoustovce a tyčkařka Apolena Švábíková, mladší sestra Amálie, která právě v Tampere před sedmi lety vybojovala titul juniorské mistryně světa.

V bodovém hodnocení národů skončili Češi na šestém místě. Lepší byly jen velmoci Německo, Velká Británie, Španělsko, Itálie a Francie.

