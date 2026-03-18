„Ať žije Venezuela!“ Celá země slaví pokoření amerických baseballistů

Baseballisté Venezuely poprvé vyhráli World Baseball Classic. Po dramatickém finále v Miami vyhlásila vláda státní svátek a ulice zaplavily tisíce nadšených fanoušků.
Baseballisté Venezuely dosáhli historického úspěchu. Ve finále prestižního turnaje World Baseball Classic porazili v Miami domácí Spojené státy 3:2 a poprvé v historii turnaj ovládli.
Rozhodující moment přišel v samém závěru dramatického zápasu. V deváté směně se k pálce postavil Eugenio Suárez a jeho tvrdý odpal přinesl Venezuele vítězný bod.
Ten přišel jen chvíli poté, co Američané v osmé směně srovnali skóre dvoubodovým homerunem Brycea Harpera.
Venezuela přitom vedla už dříve. První bod zařídil obětovaným odpalem Maikel García, druhý přidal homerunem Wilyer Abreu. Američané ale dokázali v závěru zdramatizovat duel, který sledovalo v Miami přes 36 tisíc diváků.
Když Daniel Palencia v poslední směně vyřadil všechny tři americké pálkaře, mohla propuknout obrovská radost. Pro Venezuelu šlo o první triumf v historii turnaje World Baseball Classic a zároveň o premiérovou účast ve finále.
Oslavy okamžitě zaplavily Caracas i další města. Tisíce fanoušků vyšly do ulic, troubily klaksony a mávalo se vlajkami. Vítězství totiž pro mnoho Venezuelanů znamenalo víc než jen sportovní úspěch – stalo se symbolem národní hrdosti.
Přišlo totiž v době mimořádně napjatých vztahů mezi Venezuelou a Spojenými státy. Nedávné americké vojenské údery proti cílům spojeným s venezuelským režimem vyvolaly v zemi silné emoce a posílily protiamerické nálady.
Právě proto část fanoušků vnímala triumf nad americkým týmem i jako symbolickou sportovní odpověď na napětí mezi oběma státy.
Na historický triumf reagovala i vláda. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila státní svátek, aby si země mohla mimořádný úspěch připomenout.
„Ať žije Venezuela! Tohle vítězství je důkazem vášně, talentu a jednoty, které jsou nám vlastní. Je to úspěch, který zůstane v srdci našeho národa navěky,“ uvedla Rodríguezová ve svém prohlášení.
Finále v Miami tak nabídlo nejen dramatický sportovní příběh, ale i moment, který se ve venezuelském sportu zapíše zlatým písmem. Poprvé v historii totiž země vystoupala na vrchol nejprestižnějšího světového baseballového turnaje.
ŽIVĚ Íránský ministr bezpečnosti Chatíb je mrtvý, tvrdí Izrael
Izrael při vzdušném útoku na Írán v noci na dnešek zabil íránského ministra bezpečnosti Esmáíla Chatíba. Podle agentury Reuters to uvedl izraelský ministr obrany Jisrael Kac a dodal, že během středy přijdou "významná překvapení". Írán smrt ministra zatím nepotvrdil.
ŽIVĚ Rusko plánuje nastěhovat 114 tisíc lidí na okupovaná území Ukrajiny
Rusko plánuje do roku 2045 přesunout na okupovaná území na Ukrajině téměř 114 tisíc lidí. Vyplývá to z rozvojových plánů ruských státních institucí, které se týkají částečně obsazených oblastí na východě a jihu země, jež Moskva považuje za své. Podle dostupných údajů zůstává značná část těchto regionů nadále pod ruskou kontrolou.
ŽIVĚ Ani druhý pokus Jurečkovi nevyšel. Sněmovní výbor ho opět nezvolil za předsedu
Sněmovní sociální výbor ani v dnešním druhém kole volby nezvolil exministra Mariana Jurečku (KDU-ČSL) za svého předsedu. V tajném hlasování ho podpořilo devět z 20 poslanců a poslankyň. V čele výboru je od loňska lidovecká poslankyně Monika Brzesková. První kolo se konalo před měsícem, po Jurečkově nezvolení výbor volbu přerušil.
Rusko viní tvůrce filmu Pan Nikdo proti Putinovi z nezákonného natáčení dětí
Ruská rada pro lidská práva působící při prezidentovi Vladimiru Putinovi ve středu obvinila tvůrce oscarového dokumentárního snímku Pan Nikdo proti Putinovi z toho, že použili záběry nezletilých bez souhlasu jejich rodičů. Podle agentury AFP jde o první oficiální reakci Moskvy na tento film kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, který vznikl v česko-dánské koprodukci.
Čas u mobilu či televize tráví pravidelně 55 procent kojenců
Celkem 55 procent dětí mladších než 12 měsíců pravidelně tráví čas u mobilu, tabletu či televize. Více než hodinu denně tato zařízení sleduje 41 procent batolat od jednoho do dvou let. Mezi předškoláky je to 68 procent dětí. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM, který ve středu novinářům představil spolek Zvedni hlavu a Nadace O2.