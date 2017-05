Antukový král Nadal. Španěla nezastavil ani Djokovič, Hlaváčková na triumf v Madridu nedosáhla

před 28 minutami

Madrid - Španělský tenista Rafael Nadal potvrdil v semifinále turnaje v Madridu letošní antukovou suverenitu. V 50. vzájemném duelu porazil dlouholetého rivala Novaka Djokoviče ze Srbska 6:2, 6:4 a dál útočí na třetí antukový titul v sezoně za sebou.

O pátou trofej ze španělské metropole v kariéře se Nadal utká s vítězem druhého semifinále mezi Dominicem Thiemem z Rakouska a Uruguaycem Pablem Cuevasem. Pokud v neděli uspěje, dotáhne se v historickém pořadí s 30 tituly z turnajů Masters na rekordmana Djokoviče.

Čtvrtý nasazený Španěl letos na antuce exceluje jako v dobách své největší slávy. Na oranžovém povrchu, na němž v minulých týdnech získal shodně rekordní desáté tituly v Monte Carlu a Barceloně, vyhrál už 14. zápas za sebou. Djokoviče porazil po sedmi zápasech poprvé od svého finálového triumfu na Roland Garros v roce 2014 a v celkové bilanci vzájemných zápasů snížil na 24:26. Na antuce ale vede 15:7.

Srbský obhájce titulu, jenž do semifinále postoupil bez boje přes Japonce Keie Nišikoriho, neměl v úvodním setu proti Nadalovi šanci. Španěl soupeře nepustil ani k jedinému brejkbolu a za 40 minut se ujal vedení 1:0. Brejkem vstoupil i do druhé sady, tentokrát ale náskok neudržel a druhý hráč světového žebříčku vyrovnal. Vzápětí ale znovu přišel o podání a další šanci na zvrat už nedostal. V desáté hře ještě odvrátil dva mečboly, třetí už ale Nadal proměnil. Pro Španěla to bylo 33. letošní vítězství, víc jich nikdo na okruhu ATP nemá.

Česká tenistka Andrea Hlaváčková s maďarskou partnerkou Timeou Babosovou druhý společný start na okruhu WTA k titulu nedotáhly. Ve finále antukového turnaje v Madridu podlehly třetímu nasazenému páru Chan Yung-jan, Martina Hingisová 4:6, 3:6.

Hlaváčková s Babosovou se daly dohromady před turnajem v Rabatu, který minulý týden při své premiéře ovládly. V Madridu prodloužily vítěznou sérii na osm zápasů. Devátý v řadě, který by jim přinesl druhý titul, ale vyhrát nedokázaly.

Šestatřicetiletá Švýcarka Hingisová, jež hraje s Chan Yung-jan z Tchaj-wanu rovněž od této sezony, získala s novou partnerkou druhou společnou trofej. Předtím triumfovaly na turnaji v Indian Wells.

Muži (dotace 6,408.230 eur)

Dvouhra - semifinále: Nadal (4-Šp.) - Djokovič (2-Srb.) 6:2, 6:4.

Ženy (dotace 5,924.318 dolarů)

Čtyřhra - finále: Chan Yung-jan, Hingisová (3-Tchaj-wan/Švýc.) - Babosová, Hlaváčková(5-Maď./ČR) 6:4, 6:3.