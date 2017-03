Antidopingové reformy v Rusku jsou pomalé, říká šéf WADA. Účast Rusů na olympiádě je v ohrožení

před 1 hodinou

Ruské antidopingové instituce se sice reformují k lepšímu, ale stále ne dostatečně. I proto je v ohrožení účast tradiční sportovní velmoci na nadcházející olympiádě, tvrdí šéf WADA Olivier Niggli.

Londýn - Reformy antidopingového systému v Rusku nepostupují dostatečně rychle, uvedl v rozhovoru pro BBC generální ředitel Světové antidopingové agentury (WADA) Olivier Niggli. Je ale podle něj předčasné usuzovat, jak to bude s účastí ruských sportovců na zimních olympijských hrách, které se uskuteční za rok v Pchjongčchangu.

Loni zveřejněná zpráva vyšetřovatele WADA Richarda McLarena přinesla informace, že více než 1000 Rusů v letech 2011 až 2015 profitovalo ze státem řízeného dopingového programu. Ruští sportovní funkcionáři přislíbili, že fungování systému dopingových kontrol napraví. "Neděje se to tak rychle, jak bychom rádi viděli, ale děje se to," řekl Niggli.

Světová atletická asociace IAAF i některé další sportovní federace zakázaly ruským sportovcům závodit na mezinárodních soutěžích, dokud nebude antidopingový systém v jejich zemi splňovat požadované standardy. Na rozdíl od Mezinárodního paralympijského výboru ale Mezinárodní olympijský výbor před Riem 2016 nezakázal účast Rusů plošně ve všech sportech.

Jak to bude s ruskou účastí na zimní olympiádě v Koreji, zatím není jasné. "Uvidíme, jak na tom budou, až se dostaneme blíž k hrám. Pořád mají několik měsíců, aby to napravili. Míč je na jejich straně, vědí, co musejí udělat," poznamenal šéf WADA.

Bývalá ředitelka Ruské antidopingové agentury RUSADA Anna Anceliovičová loni v prosinci v listu The New York Times přiznala, že v zemi existoval státem řízený dopingový program, v ruských médiích nicméně později prohlásila, že její slova byla vytržena z kontextu. Na začátku března odstoupila z funkce.

Ruský prezident Vladimir Putin připustil, že antidopingový systém v zemi nefungoval a měl by uznat své chyby, ale státem řízený organizovaný doping nadále popírá. WADA i prezident IAAF Sebastian Coe jeho vyjádření ocenili. Vedení světové atletiky věří, že do konce tohoto roku by se Rusové mohli vrátit do mezinárodních soutěží. Tam chybějí od listopadu 2015.

