Mezi nejvíc sexy sportovce patří Alcaraz i snoubenec Swiftové. Vítěz ale vyrazí dech

Pevná ruka, nervy jako provazy, unikátní schopnost připisovat jednu 180ku za druhou. Ale také slušný pivní mozol, který se mu dme pod těsným trikotem. Osmnáctiletý Brit Luke Littler je šipkařskou kometou, ale nejvíc sexy sportovec světa?
Každopádně takto rozhodla porota složená ze dvou tisíc žen, které hlasovaly na stránkách online seznamky Illicit Encounters. Dámy měly ohodnotit třicet předvybraných sportovců, na základě jejich atraktivity pak přiřazovaly body od jedné do deseti.
Na stříbro vystoupal boxer Tyson Fury, bronz bral jezdec formule 1 Lando Norris. Alcaraz se na stupně vítězů nevešel, stejně jako snoubenec Taylor Swiftové a hvězda amerického fotbalu Travis Kelce. Všechny pobil mladík Luke Littler.
"Mužský sex appeal evidentně není pouze o six-packu na břiše," komentovali výsledky průzkumu jeho autoři s tím, že ženy na Littlerovi nejvíce obdivují jeho sebedůvěru a přirozenost.
"Littler je anti-modelový typ sportovce. Jeho přitažlivost spočívá v tom, že je hrdinou z dělnické třídy, který se chová jako normální chlápek a má postavu vytvarovanou hospodskými obědy. Necítí potřebu honit se za fyzickou dokonalostí - tato sebejistota je nejsilnějším afrodiziakem ze všech," rozebírali výsledky zástupci agentury.