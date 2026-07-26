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Sport

Ajeto. Nejlepší jezdci Tour znovu zvednou nad hlavu trofeje z české sklárny

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Nejlepší jezdci letošní Tour de France dnes v Paříži převezmou trofeje vyrobené českými skláři z Lasvitu.

Trofeje pro nejúspěšnější jezdce Tour de France 2026 od české sklárny Lasvit
Trofeje pro nejúspěšnější jezdce Tour de France 2026 od české sklárny LasvitFoto: Lasvit – Jakub Frey
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Trofeje pro nejúspěšnější jezdce Tour de France 2026 od české sklárny Lasvit
Trofeje pro nejúspěšnější jezdce Tour de France 2026 od české sklárny Lasvit
Trofeje pro nejúspěšnější jezdce Tour de France 2026 od české sklárny Lasvit
Trofeje pro nejúspěšnější jezdce Tour de France 2026 od české sklárny Lasvit
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Účastníci Tour de France završí své třítýdenní boje v Paříži a nejlepší jezdci si vedle cenných výsledků odnesou také české sklo. Trofeje pro vítěze jednotlivých soutěží vznikly ve sklárně Ajeto v Lindavě, která patří do skupiny Lasvit.

Česká firma je pro nejslavnější cyklistický závod světa vyrábí od roku 2011. Trofej měří 60 centimetrů, váží pět kilogramů a její základní podobu navrhl tým Škoda Design. Každý rok vzniká sedm exemplářů v čirém a zeleném provedení.

Tvar zůstává už patnáct let stejný, mění se ale výbrus a povrchová úprava. Výroba začíná přibližně půl roku před závodem a zahrnuje přípravu prototypů i zkušební broušení. Každý kus se dokončuje ručně.

Letošní vzhled vychází z křišťálových prvků nových varhan v katedrále svatého Víta, na jejichž vzniku rovněž spolupracovaly Škoda Design a Lasvit.

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Skláři museli motiv ostrých hran varhanních komponentů převést na zaoblené tělo cyklistické trofeje.

Druhým rokem se používá také odstín Emerald Green, vytvořený pro automobilku Škoda. Zelenou trofej dnes převezme vítěz bodovací soutěže, zatímco celkový vítěz a držitel žlutého trikotu dostane čirou variantu.

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