Adamczyková je po mateřské pauze zpět, v Cervinii vyhrála malé finále

Olympijská vítězka ze Soči 2014 Eva Adamczyková se po mateřské pauze vrátila do Světového poháru ve snowboardcrossu pátým místem v Cervinii. Po nejrychlejším čase v kvalifikaci do boje o medaile nepostoupila, ale vyhrála malé finále. Další čeští reprezentanti Kryštof Choura a Jan Kubičík vypadli v osmifinále, oba dojeli čtvrtí. Vyhráli Francouzi Léa Castaová a Jonas Chollet.
Adamczyková musela dlouho čekat na start svého čtvrtfinále, protože pořadatelé po pádu ošetřovali zraněného závodníka a upravovali trať. Na startu byla s typickým knírkem, který tentokrát doplnila ještě nakreslená piha jako připomínka jejího téměř ročního syna Kryštofa. Úvodní vyřazovací jízdu zvládla s velkým přehledem, celou dobu vedla. Dotáhla se k ní sice mistryně světa z roku 2021 Charlotte Bankesová z Británie, ale ta pak po vlastní chybě upadla a závod nedokončila.
V semifinále se však před Adamczykovou krátce po startu dostaly Castaová a Italka Michela Moioliová, které už dvaatřicetiletá česká reprezentantka nedokázala předjet. V malém finále však trojnásobná vítězka celkového hodnocení SP Adamczyková znovu nenašla přemožitelku, první pozici uhájila před dotírající Rakušankou Piou Zerkholdovou.
"To je samozřejmě skvělý úspěch a jak jsme se s Evkou shodli, ani jeden z nás jsme po přípravě na Pitzalu a ve Svatém Mořici nečekali, že mezi nejlepšími na světě dojede takhle dobře. Skvělé, skvělé, skvělé," radoval se v nahrávce pro média reprezentační trenér Marek Jelínek.
Adamczyková souhlasila, že dnešní výsledek překonal očekávání. "Samozřejmě kvalda hodně napověděla, ale já jsem věděla, že nejsem úplně vyježděná. Chybky byly, obzvlášť v semifinále. V malém finále můžu být ráda, že jsem ze startu odjela," uvedla.
Nejvíce si cenila, že se dostala do správného nastavení. "Sice jsem dělala chyby ve čtyřkách, ale ne takové, že bych s nimi nechtěla jet. Mám pocit, že jsem byla v takovém tom závodním módu, že to člověk valí dolů, chce dojet první, žene se za nimi a dává do toho všechno," popsala.
Plánuje cestovat v lednu na SP do Číny. "Myslím, že Čína je jasná. I z tréninkového hlediska. I kdybych tady vyhrála, tak by bylo dobré tam jet," dodala Adamczyková, která si dnešním výsledkem výrazně pomohla v boji o účast na únorové olympiádě.
Semifinálové přemožitelky Adamczykové se seřadily na prvních dvou místech i ve velkém finále. Triumfovala obhájkyně křišťálového glóbu Castaová před olympijskou vítězkou z Pchjongčchangu 2018 Moioliovou. Třetí dojela Australanka Josie Baffová.
Mužský závod ovládli francouzští sourozenci Cholletovi. Vyhrál sedmnáctiletý Jonas před jednadvacetiletým Aidanem. Třetí byl Australan Adam Lambert. Čeští reprezentanti podle trenéra Jelínka doplatili na technické a taktické chyby, které udělali. "Oba měli na to, aby postoupili dál nebo dojeli na lépe bodovaných místech," poznamenal.
V neděli se v Cervinii uskuteční závod družstev. Nastoupí do něj zřejmě Adamczyková a Choura. "Jediná důležitá věc, co jsem řekl Evce, pro mě je, aby na konci nijak extra nepředkopávala," připomněl Jelínek nešťastnou událost z prosince 2021, kdy si Adamczyková právě při předkopávání prkna v závěru stříbrného závodu družstev na SP v Montafonu zlomila oba kotníky a musela na operaci. Kvůli tomu přišla o hry v Pekingu.
Úvodní závody SP ve snowboardcrossu v Cervinii (Itálie):
Muži: 1. J. Chollet, 2. A. Chollet (oba Fr.), 3. Lambert (Austr.), ...30. Choura, 32. Kubičík (oba ČR).
Ženy: 1. Castaová (Fr.), 2. Moioliová (It.), 3. Baffová (Austr.), ...5. Adamczyková, v kvalifikaci 25. Hrůšová (obě ČR).
