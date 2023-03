"Snaž se, nepřišel sis to užít." Budu ještě lepší, říká Gawlas po životním výsledku

Před jedenácti dny dosáhl na UK Open historického úspěchu pro české šipky. "Koloběh turnajů je tak rychlý, že už na to ani tolik nemyslím. Ale určitě mě to posune, vím, na čem dál pracovat," říká jednadvacetiletý Adam Gawlas. Přiznává, že v semifinále turnaje už ho ovlivnily únava a nervozita.

Gawlas se zkraje března na podniku kategorie "major" v Mineheadu v Anglii dostal mezi nejlepší čtyřku. Zapsal výsledek, který nemá v historii českých šipek obdoby, a posunul se na 49. místo světového žebříčku.

"Utvrdilo mě to v tom, že umím předvádět super výkony. Pomohlo mi to v sebevědomí, už se necítím tak nervózní," tvrdí Gawlas.

V osmifinále UK Open smetl známého Ira Williama O'Connora 10:3, ve čtvrtfinále si vyšlápl na někdejšího mistra světa Angličana Roba Crosse (10:8).

Tomu nasázel dokonce dvanáct maxim (180 bodů). "Zpočátku to vypadalo jednoznačně, ale docházely mi síly a ten zápas mě pak vyšťavil. Zároveň jsem si připomínal, ať se pořád snažím, že jsem si to nepřišel jen užít," popisuje šipkař z Návsí u Jablunkova.

Před čtvrtfinále si Gawlas připravoval pizzu v troubě a už tehdy pociťoval známky únavy. "Takový turnaj, kde hrajete několik zápasů denně, je dost náročný, necháte tam celé tělo. Musím dál trénovat, zvyknout si na tolik hraní," plánuje.

V semifinále Gawlase vyřadil Angličan Andrew Gilding, jenž přitom před UK Open rozhodně nepatřil mezi favority.

"Moc dobře ho znám z jiných turnajů. Vždy přijde a dvě nebo tři hodiny si poctivě hází, má už svůj systém a pokaždé dělá to samé," vypráví Gawlas.

Český šipkař se po slabém začátku dostal na stav 5:5, nicméně pak už na Gildinga nestačil a padl 6:11. Vedle únavy se projevovaly rovněž známky nervozity, například když Gawlas nemohl dopočítat, kolik mu zbývá.

"Nechápu, co se tam stalo. V životě jsem se tak nezasekl. Za stavu 5:5 jsem byl zpátky, soustředěný, srovnal jsem to. Ale pauza mezi legy mě pak celkem dodělala," přiznává.

I tak si na prize money za tři dny vydělal téměř 800 tisíc korun.

"Daň ve Velké Británii tvoří asi 41 procent, plus převod, sežere to dost. Peníze mi ještě nepřišly," usmívá se Gawlas. "Je to super, ale hlavně mě těší to, že na 99 procent už teď udržím profesionální kartu," míní.

V dalším průběhu sezony tak může hrát s klidnější hlavou.

Po Vánocích si zahrál poprvé v kariéře na mistrovství světa a hned na nejsledovanější akci prošel do druhého kola. Teď přidal ještě cennější úspěch v podobě semifinále UK Open. Přesto dvojnásobný juniorský vicemistr světa Gawlas poznává, jak je přechod mezi dospělé těžký.

"Je to strašně těžké, protože špička je hrozně vyrovnaná. Není to jako dříve, kdy jasně dominovali Phil Taylor nebo Michael van Gerwen. Teď může jeden den sednout každému, turnaj série Players Championship vyhrálo už mnoho hráčů," zmiňuje Gawlas.

"V semifinále UK Open jsem třeba cítil, že z přemíry snahy házím celým tělem. Přitom je lepší se víc uvolnit, ale je to těžké, když tak moc chcete vyhrát. Musím na tom potrénovat, zamakat a půjde to. Budu ještě lepší," pokračuje mladík.

Pokud se Gawlasovi bude dařit, diváci na šipkařských akcích se mohou nadále těšit na jeho netradiční oslavu, kdy si po výhře vylije na hlavu láhev vody. To bylo velké téma i při UK Open v Mineheadu.

"Ani nejde o to, že by to měl být nějaký můj znak. Dělám to už spontánně a přirozeně, ani nad tím nepřemýšlím," směje se Gawlas. "Jen v Německu mi říkali, ať oslavy urychlím. Jinak s tím nikdo nemá problém," uzavírá ryšavý šipkař.