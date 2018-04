A znovu do play-off. Basketbalisté San Antonia jsou ve vyřazovacích bojích po jednadvacáté v řadě

před 1 hodinou

V play-off NBA už zbývá zaplnit jediné volné místo, v přímém souboji se o něj utkají Minnesota a Denver.

San Antonio - Po jednadvacáté v řadě nebudou ve vyřazovacích bojích v NBA scházet basketbalisté San Antonia Spurs, kteří po velkém obratu porazili Sacramento Kings 98:85. Postup si v Západní konferenci zajistili také hráči Oklahoma City a New Orleans.

Tři dny před koncem základní části NBA bojovalo v Západní konferenci pět týmů o čtyři postupová místa. Nyní už zbývá pouze jediné, o něž se ve středu v přímém souboji utkají Minnesota Timberwolves a Denver Nuggets.

San Antonio s potvrzením postupu chvíli hazardovalo, když ještě čtyři minuty před koncem třetí čtvrtiny prohrávalo se Sacramentem 48:62. Ve zbytku zápasu ale Spurs nastříleli padesát bodů a radovali se z poměrně jasného vítězství, k němuž přispěl Rudy Gay 18 body. Veterán Manu Ginobili přidal o bod méně. Kigs vedl s 25 body a 10 doskoky Willie Cauley-Stein, 21 bodů dal De ́Aron Fox.

Poosmé z posledních deseti sezon postoupili do play-off hráči Oklahoma City Thunder, přestože v důležitém utkání na hřišti Miami velmi špatně začali. Domácí vedli v 8. minutě 23:5, hosté se ale stačili vrátit do zápasu a to nejlepší si nechali na poslední čtvrtinu, kterou ovládli 39:12.

K výhře Oklahomy 115:93 přispěl svým 25. triple double v sezoně Russell Westbrook, jenž nasbíral 23 bodů, 18 doskoků a 13 asistencí. Paul George přispěl k výhře 27 body. Nejlepším střelcem Miami byl s 18 body Josh Richardson.

K postupové výhře New Orleans nad Los Angeles Clippers 113:100 zavelel 28 body a pěti bloky Anthony Davis. Nikola Mirotič připojil k 24 bodům i 16 doskoků. Pelicans postoupili do play-off podruhé od draftování Davise v roce 2012.

Důležité vítězství vybojovali Denver Nuggets, kteří udolali Portland Trail Blazers 88:82. Nuggets ještě po třech čtvrtinách prohrávali, ale v poslední části dovolili soupeři pouhých 13 bodů. Will Barton se na výhře podílel 22 body. Nikola Jokič zaznamenal triple double za 15 bodů, 20 doskoků a 11 asistencí. Portlandu nestačilo 25 bodů Damiana Lillarda ani 20 bodů a 19 doskoků Jusufa Nurkiče.

Výsledky NBA:

Brooklyn - Chicago 114:105, Denver - Portland 88:82, Detroit - Toronto 98:108, LA Clippers - New Orleans 100:113, Miami - Oklahoma City 93:115, Milwaukee - Orlando 102:86, Minnesota - Memphis 113:94, New York - Cleveland 109:123, San Antonio - Sacramento 98:85.

Tabulky - Východní konference:

Atlantická divize:

1. z-Toronto 81 59 22 72,8 2. x-Boston 80 54 26 67,5 3. x-Philadelphia 80 50 30 62,5 4. Brooklyn 81 28 53 34,6 New York 81 28 53 34,6

Centrální divize:

1. y-Cleveland 81 50 31 61,7 2. x-Indiana 81 48 33 59,3 3. x-Milwaukee 81 44 37 54,3 4. Detroit 81 38 43 46,9 5. Chicago 81 27 54 33,3

Jihovýchodní divize:

1. x-Miami 81 43 38 53,1 2. x-Washington 80 42 38 52,5 3. Charlotte 81 35 46 43,2 4. Atlanta 81 24 57 29,6 Orlando 81 24 57 29,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. z-Houston 80 64 16 80,0 2. x-New Orleans 81 47 34 58,0 x-San Antonio 81 47 34 58,0 4. Dallas 81 24 57 29,6 5. Memphis 81 22 59 27,2

Severozápadní divize:

1. x-Portland 81 48 33 59,3 2. x-Utah 80 47 33 58,8 3. x-Oklahoma City 81 47 34 58,0 4. Denver 81 46 35 56,8 Minnesota 81 46 35 56,8

Pacifická divize:

1. y-Golden State 81 58 23 71,6 2. LA Clippers 81 42 39 51,9 3. LA Lakers 80 34 46 42,5 4. Sacramento 81 26 55 32,1 5. Phoenix 81 20 61 24,7

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play-off, "y" znamená jistotu prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci.