A teď prázdniny. Olympijská hrdinka Ledecká ukončila sezonu, volno si zpestří i návštěvou u Krause

před 1 hodinou

Česká obojživelnice bez sněhu dlouho nevydrží, už druhý květnový den začne s přípravou na ledovci.

Praha - Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká ukončila sezonu, kterou si po Světovém poháru protáhla na sjezdařských závodech kategorie FIS. Šokující vítězku superobřího slalomu z Pchjongčchangu nyní čeká rehabilitace, ale sponzorské a mediální povinnosti. Už v květnu ale bude zpět na lyžích.

Ledecká, jež v Koreji ovládla také paralelní obří slalom na snowboardu, absolvovala po lyžařském finále Světového poháru v Aare a doléčení bolavých zad osm závodů FIS. Jeden obří slalom vyhrála, ve slalomu byla nejlépe dvakrát sedmá.

"Tužby Ester to splnilo. Ona ráda závodí a v zimě toho na lyžích moc nenazávodila," řekl Tomáš Bank, lyžařský kouč třiadvacetileté Ledecké. Netajil se ale, že by raději věnoval čas testování a tréninku. "Respektuju ale její závodnickou neukojenost. Samotné závodění není špatné, ale každý den jsme byli někde jinde a lítali po horách. Lepší by bylo někde zakotvit a efektivně týden trénovat," řekl Bank.

Ledecká jezdila pouze technické disciplíny, tedy slalom a obří slalom, aby získala body FIS pro nasazování do závodů. To se povedlo v pořadí obřího slalomu. "Ve slalomu jí dost často nevyšlo první kolo, ale nemůžeme se divit, protože speciálně slalom moc netrénovala. Navíc měla vyšší startovní čísla," podotkl Bank.

Ve slalomu na švýcarském mistrovství v Meiringenu Ledecká v prvním kole ztratila čas i kvůli vypadlé hůlce. "Jakýkoli závod je dobrý, každá jízda dostává lyžaře dopředu. A slalom pomůže, kdyby jezdila kombinaci," hleděl Bank do budoucna.

První majitelku dvou zlatých medailí v různých sportech na jedněch olympijských hrách nyní čeká odpočinek. "Rehabilitace, sponzorské a mediální povinnosti, například speciální dvojrozhovor pro televizi BBC," přiblížil manažer Ledecké Viktor Valta. Znovu se vítězka SP na prkně v paralelních disciplínách objeví v Show Jana Krause.

Dlouho ale bez lyží nevydrží. Už druhý květnový den vyrazí Ledecká s Bankem, který by měl stejně jako jeho bratr Ondřej v realizačním týmu české hvězdy nadále zůstat, na Kaunertal. Na rakouském ledovci bude trénovat a testovat lyže i sjezdařské boty. "Bylo by dobré najít rychlejší boty než ty staré a popraskané," řekl Bank.

"První týden bude volné ježdění a technika. Musí najezdit objemy. Testování nastoupí později," řekl Bank. Díky úspěchu na olympiádě by měla mít Ledecká ještě lepší výběr lyží. "Do portfolia rychlostek (sjezd a super-G) potřebuje doplnit tři čtyři nové páry, protože ty staré, co jedou, budou průběžně končit," vysvětlil Bank.

Na konci léta by měla Ledecká vyrazit na tréninkový kemp do Chile a do Světového poháru nejspíš vstoupí 2. prosince při superobřím slalomu v kanadském Lake Louise.