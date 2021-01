Tygr Mike je v kleci, Tyson se chystá na MMA. Je to sexy, ale za málo peněz, hlásí

Boxer a podnikatel s konopím Mike Tyson trénuje v kleci, ve které zápasí bojovníci MMA. Rozvířil tím spekulace, že jeho další zápas by se mohl odehrát v rámci smíšených bojových umění.

Tyson o sobě dal vědět v listopadu, když se vrátil do ringu v exhibičním zápase s Royem Jonesem juniorem. Duel dopadl remízou a Železný Mike se nechal slyšet, že se rozhodně nejedná o jeho poslední zápas.

Objevily se navíc hlasy, že Tyson pořád má na to, aby se stal nejstarším šampionem těžké váhy v historii. "Pokud bude ve formě jako je teď. Pokud dokáže zase tak skvěle časovat údery jako dřív a všechno se to sejde, může mít šanci bojovat o titul," nechal se slyšet bývalý boxer a olympijský medailista George Foreman.

Letos je Tyson odhodlaný bojovat znovu. Zdá se ovšem, že Tyson se přece jen ubere jiným směrem. Do světa MMA.

Spekulace posílily ještě více, když vyhlášený trenér smíšených bojových umění Rafael Cordeiro sdílel na sociálních sítích trénink s Mikem Tysonem v oktagonu. "Dávejte si bacha! Tygr Mike Tyson je v kleci," napsal k videu. Cordeiro je Tysonovým koučem už delší čas, v kleci jej ovšem představil poprvé.

Ačkoliv Tyson je čistý boxer ze zlaté éry a ne bojovník MMA, už dříve řekl, že tento druh bojových sportů ho hodně baví. "Je to napínavé, je to sexy. Ale jinak nevím, peníze tam podle mě nejsou takové jako v boxu. Budou mít víc zhlédnutí a podobně, ale tito kluci (zápasníci MMA) nikdy nevydělají tolik jako v boxu," poznamenal vloni ke Conoru McGregorovi a dalším bojovníkům.

Sám po exhibičním zápase v listopadu loňského roku daroval veškeré peníze (10 milionů dolarů, asi 218 milionů korun) na dobročinné účely. "Neboxoval jsem pro prachy. Můžu udělat něco dobrého," řekl tehdy.

54letý boxer na sebe po posledním zápase v ringu strhl pozornost také tím, že proti Jonesovi boxoval pod vlivem marihuany. "Prostě kouřím každý den a neviděl jsem důvod vynechat," řekl tehdy.

Jeho potenciální zápas v MMA by se pravděpodobně odehrál pod křídly organizace UFC, kterou řídí promotér Dana White. Ten už na leden svolal další událost v Abú Zabí, kde se do klece vrátí také Conor McGregor zápasem proti Dustinu Poirierovi. Pak by mohl přijít čas na vyhlášení dalšího velkého zápasu.