A pak že to nejde. Horolezec Ondra konečně zdolal Molekuly

Horolezec Adam Ondra zdolal stěnu kategorie 9a+ nedaleko Brna. A ve čtvrtek se pochlubil svým výkonem na sociálních sítích. Podívejte se.

"Myslím, že jsem to za posledních 12 let zkoušel tak čtyřikrát, jenom abych zjistil, že nemám ani ponětí, jak se to leze, a pochyboval jsem, jestli se to vůbec vylézt dá," uvedl Ondra na sociálních sítích.

Jak se ale ukázalo, Ondra nakonec cestu přes Molekuly našel a dokázal přidat na svůj úctyhodný seznam už 44. výstup kategorie 9a+.

"Minulý týden jsem zkusil další postup a věřil jsem, že ten nechyt je opravdu chyt, až jsem na tomhle šíleném chytu našel 'pár molekul' pod konečky prstů na stisk. Včera jsem se dostal přes crux a v horní části 8b+ už jsem to nepustil," popsal Ondra svůj výstup.

Zdaleka přitom nešlo o nejtěžší lezení Ondrovy kariéry. V roce 2017 brněnský rodák jako první zdolal stěnu kategorie 9c a na kontě má také 23 výstupů kategorie 9b či 9b+.