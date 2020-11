1769 vítězství a konec. Žokej Minařík po vážném zranění hlavy uzavřel kariéru

Nejúspěšnější český žokej Filip Minařík ukončil kariéru. Rozhodnutí vítěze 1769 dostihů o odchodu ze scény urychlilo vážné zranění z července, po kterém se zotavuje.

"Je mi pětačtyřicet let, za normálních okolností bych jezdil možná ještě pět sezon. Není to snadné, ale čas loučení by stejně nadešel a pád to pouze urychlil," citoval Minaříka web jezdci.cz.

Čtyřnásobný německý šampion si v létě při pádu v Mannheimu poranil hlavu a zlomil nohu a byl několik týdnů v umělém spánku.

Syn dvojnásobného šampiona československých žokejů Ferdinanda Minaříka vyhrál první dostih v dubnu 1991 v pražské Velké Chuchli a poslední v červnu Hannoveru.

Rodák z Radotína jezdil převážně v Německu, tři zimy strávil v Japonsku a minimálně jednou zvítězil na 63 závodištích v jedenácti zemích světa.